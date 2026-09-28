محافظ المنيا يسلم مفاتيح 20 منزلا مطورا ضمن سكن كريم ويدعم 14 مشروعا صغيرا بديرمواس

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، الاحتفالية التي نظمتها جمعية الأورمان بقرية بني سالم وتوابعها بمركز ديرمواس، لتسليم مفاتيح 20 منزلًا بعد إعادة تأهيلها وإعمارها بالكامل ضمن مشروع «سكن كريم» إلى جانب دعم 14 أسرة بمشروعات متناهية الصغر، بالتعاون مع إحدى شركات قطاع البترول، بما يوفر للأسر المستفيدة سكنًا ملائمًا ومصدر دخل مستدامًا، في نموذج يعكس أهمية الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم جهود التنمية بالمحافظة.

وأكد اللواء عماد كدواني أن توفير السكن الملائم والتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية يمثلان محورين أساسيين في تحسين جودة الحياة وتعزيز الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن ما تشهده قرى المحافظة من مشروعات تنموية يأتي في إطار توجه الدولة نحو دعم الفئات الأولى بالرعاية والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، مع إعطاء الأولوية لتوفير مسكن آمن وآدمي وفرص حقيقية لتحسين دخل الأسر.

وأشاد المحافظ بأن التكامل بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص يقدم نموذجًا عمليًا للمسؤولية المجتمعية الفاعلة، ويسهم في تحويل جهود الدعم إلى مشروعات تنموية مستدامة تساعد الأسر على الإنتاج والاعتماد على الذات.

كما قدمت محافظة المنيا حزمة من مساعدات الحماية الاجتماعية العاجلة للأسر المستفيدة، شملت مواد غذائية أساسية ولحومًا بلدية، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلها.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان أن المنازل المستفيدة تم اختيارها ضمن مشروع «سكن كريم»، أحد مكونات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بهدف تحسين ظروف معيشة الأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير شملت 20 منزلًا تتراوح مساحاتها بين 60 و70 مترًا مربعًا، وخضعت لأعمال إعمار وتأهيل متكاملة تضمنت سقف المنازل، وأعمال المحارة والدهانات، وتجديد شبكات الكهرباء والسباكة، وتركيب السيراميك وتأهيل الحمامات، إلى جانب فرش المنازل وتجهيزها بالأثاث والمستلزمات الأساسية، ومنها غرف النوم والأطفال والأنتريه والمطبخ المتكامل بالأجهزة الكهربائية.