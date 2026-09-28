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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مساعد وزير المالية لـ أ ش أ: ثقة كبيرة من الشركات الفرنسية في السوق المصرية وتسعى لزيادة استثماراتها

مساعد وزير المالية
مساعد وزير المالية
أ ش أ

أكدت الدكتورة نيفين منصور مساعد وزير المالية لشؤون الاستثمار، أن الشركات الفرنسية لديها ثقة كبيرة في السوق المصرية، وتسعى إلى التواجد فيها وزيادة استثماراتها.
وأشارت الدكتورة نيفين منصور - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم على هامش مشاركتها في منتدى الأعمال المصري الفرنسي، الذي نظمته وكالة «بيزنس فرانس» بمقر مجلس الشيوخ الفرنسي في باريس  إلى أن تعزيز الثقة يعد أحد أهم مفاتيح جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وقالت إن المنتدى يمثل فرصة مهمة للتواصل المباشر وتبادل الآراء والخبرات مع رجال الأعمال والشركات الفرنسية، والتعريف بالبيئة الاستثمارية في مصر والتطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري.
وأضافت أن من المهم استعراض المؤشرات الاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية، وما شهدته مصر من تطورات وإنجازات في قطاع الأعمال، بما يسهم في تعريف مجتمع الأعمال بمختلف الفرص والتطورات في السوق المصرية، ويدعم التوسع في المشروعات القائمة وجذب استثمارات جديدة.
وأكدت أن «هناك طلبًا على مصر»، منوهة بأن عددًا كبيرًا من الشركات الفرنسية يعمل بالفعل في السوق المصرية، وأن عددًا منها أجرى خلال الفترة الأخيرة توسعات كبيرة في أنشطته، وهو ما يعكس اهتمامًا مستمرًا بالسوق المصرية ورغبة في مواصلة التوسع فيها.
وأشارت إلى أن إبراز ما تشهده مصر من تطورات وإنجازات أمام مجتمع الأعمال الفرنسي من شأنه أن يشجع الشركات القائمة على مواصلة توسعاتها، كما يبعث برسالة إيجابية إلى الشركات الفرنسية الراغبة في دخول السوق المصرية.
ووصفت التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وفرنسا بالمتميز، لكونه يستند إلى علاقات تاريخية ممتدة وشراكة مستمرة على مختلف الأصعدة، سواء في قطاع الأعمال أو في المجالات الحضارية والثقافية، فضلًا عن وجود العديد من الشراكات الاستراتيجية بين البلدين.
وأكدت أن منتدى الأعمال المصري الفرنسي يمثل خطوة مهمة لنقل التعاون بين البلدين إلى آفاق أرحب، قائلة: «ونتوج هذا المسار اليوم بالتركيز على قطاع الأعمال، للارتقاء بالعلاقات وتأسيس قنوات تواصل مباشر»، بما يعزز التنسيق بين الجانبين ويفتح المجال أمام مزيد من تدفق الاستثمارات.
 

مساعد وزير المالية الشركات الفرنسية وزيادة استثماراتها

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