شاهد.. عاصفة نورإيستر تحدث فيضانات من نيوجيرسي إلى نيو إنجلاند

يواجه السكان الأمريكيون في المدن الساحلية في شمال شرق الولايات المتحدة أحوالًا جوية كارثية، من دمار خلفته مياه الفيضانات لليوم الثاني على التوالي.

ضربت عاصفة قوية تُعرف باسم "نور إيستر" الساحل الشرقي الأمريكي يوم الأحد ، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من المنازل.

اجتاحت موجات المد والجزر الأحياء المنخفضة في نيوجيرسي، بينما تسببت هبات الرياح في سقوط الأشجار في لونج آيلاند بنيويورك ، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالمنازل وإسقاط أعمدة الكهرباء.



وتوقعت الأرصاد أن تستمر العاصفة، التي أودت بحياة عامل في هيئة الإسكان بمدينة نيويورك، مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية وأمواج خطيرة وصولاً إلى نيو إنجلاند.

توقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن تضعف العاصفة مع هطول أمطار غزيرة محلية في أجزاء من نيو إنجلاند ومنطقة وسط المحيط الأطلسي.

لكن المسؤولين المحليين في نيوجيرسي ونيويورك حذروا السكان من أن المد العالي قد يتسبب في مزيد من الفيضانات.