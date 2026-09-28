قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم من الإسماعيلية: نتعاون مع ألمانيا وإيطاليا واليابان لتطوير التعليم الفني
خطة الأيام السبعة.. محادثات منفصلة بين الوسطاء وواشنطن وطهران لبحث مقترح إيراني
وزير التعليم يوجه رسالة للطلاب: المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الجهد والعمل والاجتهاد
سفير العراق بطهران: مطار النجف يعود لاستقبال الرحلات الإيرانية خلال 24 ساعة
وزير التعليم: تدريس مادة الثقافة المالية لطلاب المدارس الفنية .. العام المقبل
رويترز: محادثات منفصلة بين الوسطاء وأمريكا وإيران اليوم أو غدًا
وزير التعليم: أدخلنا مادة البرمجة لطلاب المدارس الفنية وجاري توزيع التابلت
وزير التعليم يفتتح مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية والغاز والطاقة المتجددة بفايد
حالة الطقس لمدة 5 أيام.. متى يبدأ شتاء 2026؟
حرب إيران تقلب قاعدة ترامب الانتخابية.. تمرد المحاربين القدامى ضده قبل انتخابات التجديد النصفي
الشرطة البريطانية: المشتبه بهم الخمسة في حادث قاعدة "فيرفورد" بريطانيون
مدرب جنوب السودان: محمد صلاح لاعب استثنائي.. لكننا لا نستعد لمباراة أمام لاعب واحد فقط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شاهد.. عاصفة نورإيستر تحدث فيضانات من نيوجيرسي إلى نيو إنجلاند

فيضانات أمريكا
فيضانات أمريكا
محمد على

يواجه السكان الأمريكيون في المدن الساحلية في شمال شرق الولايات المتحدة أحوالًا جوية كارثية، من دمار خلفته مياه الفيضانات لليوم الثاني على التوالي.

ضربت عاصفة قوية تُعرف باسم "نور إيستر" الساحل الشرقي الأمريكي يوم الأحد ، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من المنازل.

اجتاحت موجات المد والجزر الأحياء المنخفضة في نيوجيرسي، بينما تسببت هبات الرياح في سقوط الأشجار في لونج آيلاند بنيويورك ، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالمنازل وإسقاط أعمدة الكهرباء.


وتوقعت الأرصاد أن تستمر العاصفة، التي أودت بحياة عامل في هيئة الإسكان بمدينة نيويورك، مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية وأمواج خطيرة وصولاً إلى نيو إنجلاند.

توقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن تضعف العاصفة مع هطول أمطار غزيرة محلية في أجزاء من نيو إنجلاند ومنطقة وسط المحيط الأطلسي.
لكن المسؤولين المحليين في نيوجيرسي ونيويورك حذروا السكان من أن المد العالي قد يتسبب في مزيد من الفيضانات.

عاصفة نورإيستر نورإيستر فيضانات المناطق الساحلية نيوجيرسي إلى نيو إنجلاند نظام جوي الساحل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

5 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

البيض

قفزة مفاجئة في أسعار البيض اليوم بالأسواق.. كم وصل سعر الكرتونة؟

محمد صلاح

ليل كلمة السر.. مفاجأة جديدة لغياب محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان

وزير التربية والتعليم

التعليم: لا يحق لمعلمي الحصة المطالبة بتعيين أو تثبيت أو "فلوس زيادة"

اللب السوبر

بعد ضبط طن.. احذر من اللب السوبر بالأسواق يحتوي على مواد تسبب السرطان

دعاء بعد صلاة الصبح 40 ألف حسنة

40 ألف حسنة.. دعاء بعد صلاة الصبح يغفله الكثيرون ردده لن يستغرق دقيقة

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

أرشيفية

انفجارات تهز صنعاء.. غارات تضرب مواقع عسكرية لميليشيا الحوثي

ترشيحاتنا

نقابة الصحفيين

للصحفيين.. أجهزة منزلية بالتقسيط على 12 شهرا دون مقدم وخصم 20% للكاش

البحوث الزراعية

31.7 أردب للفدان.. مفاجأة نتائج مشروع «يو كافي» في حقول القمح

صورة ارشيفية

شركة مياه الشرب بقنا تسحب دعواها القضائية ضد الصحفية سمر مكي

بالصور

أبيض X أسود.. روجينا تخطف الأنظار رفقة زوجها

روجينا تخطف الانظار رفقة زوجها
روجينا تخطف الانظار رفقة زوجها
روجينا تخطف الانظار رفقة زوجها

مرض جميل عزيز.. تفاصيل إصابته بجلطة في القلب وأسبابها

جميل عزيز
جميل عزيز
جميل عزيز

عن طريق البعوض.. ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه؟

ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه ؟
ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه ؟
ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه ؟

بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلة رقص

بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلةرقص
بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلةرقص
بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلةرقص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد