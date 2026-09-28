وفد مالي يطلع على قدرات مصر في تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية

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بحث وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي وتحديث الإدارة في مالي الحمدو آغ إيليان مع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور المهندس ماجد إسماعيل، مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الاتصالات المالي، اليوم الاثنين، لمقر وكالة الفضاء المصرية، برفقة سفير مالي لدى مصر سامبا الحمدو بابي؛ للاطلاع على الإمكانات المصرية في مجال تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية.

وتفقد الوفد المالي عددا من معامل الوكالة، واطلع على إمكاناتها التكنولوجية والفنية في تصميم وتطوير واختبار الأقمار الصناعية، إلى جانب تطبيقات وتكنولوجيا الفضاء.

كما تعرف على جانب من البنية التحتية للوكالة وما تمتلكه من معامل وتجهيزات وقدرات فنية في مجال تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية.

وتأتي الزيارة في إطار اهتمام مالي بتعزيز التعاون مع مصر وتوسيع مجالات التعاون المشترك، خاصة في المجالات المرتبطة بتكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية.

وفي ختام الزيارة، تبادل الجانبان الهدايا التذكارية، تأكيدًا على أهمية استمرار التواصل وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين في المجالات ذات الصلة.