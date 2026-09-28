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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليل كلمة السر.. مفاجأة جديدة لغياب محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان

محمد صلاح
محمد صلاح
ميرنا محمود

أكد الإعلامي محمد شبانة أن مباراة منتخب مصر أمام أنجولا، التي كان من المنتظر أن تكون احتفالية بأداء الفراعنة في كأس العالم، شهدت أجواءً متوترة بسبب تصريحات حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، قبل اللقاء بشأن محمد الشناوي.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "فجأة تحولت مباراة أنجولا من لقاء احتفال بإنجاز منتخب مصر بالنتائج والأداء في كأس العالم، إلى مباراة متوترة بسبب تصريحات حسام حسن قبل اللقاء بيوم بشأن محمد الشناوي".

وأضاف: "أنا غير مقتنع بغياب اللاعبين عن المباريات التي تقام على ملاعب من النجيل الصناعي خوفًا من الإصابة أو التأثير على الركبة، ولو كان الأمر كذلك، لما سمح الاتحاد الدولي بإقامة المباريات على هذه الملاعب".

وتابع: "غير صحيح ما تردد عن أن محمد صلاح لن يخوض مباراة جنوب السودان خوفًا من الإصابة، كما أنه غير صحيح أن عدم مشاركته جاء بسبب غضبه من التغيير في مباراة أنجولا".

وعن غياب محمد صلاح من مباراة جنوب السودان، قال: " محمد صلاح اتفق مع هاني أبوريدة في وجود حسام حسن، قبل مباراة أنجولا،على عدم خوض مباراة جنوب السودان، بسبب نجله ليل، خاصة أن هناك تطعيمات معينة كان يجب أن يحصل عليها اللاعب قبل السفر، ولكن خوفًا على نجله طلب إعفاءه من اللقاء، لأنه سيقضي معه يومين، خاصة أن الطفل مناعته ضعيفة وهناك فيروس منتشر في السودان خلال الفترة الحالية".

وعلق شبانة على موقف الأندية الأوروبية من مشاركة لاعبيها في المباريات، قائلًا: "نيس الفرنسي أرسل خطابًا رسميًا وطلب عدم مشاركة محمد عبد المنعم، وبرشلونة قلق على حمزة عبدالكريم، فهل ركبهم أهم من ركب إمام عاشور وزيزو؟".

محمد شبانة منتخب مصر منتخب مصر أمام أنجولا كأس العالم تصريحات حسام حسن

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