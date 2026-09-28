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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليه أكون موجود؟.. كواليس خروج عبد المنعم من معسكر المنتخب قبل مواجهة جنوب السودان

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم
ميرنا محمود

كشف الإعلامي هاني حتحوت، كواليس خروج محمد عبد المنعم من معسكر منتخب مصر قبل مواجهة جنوب السودان، مشيرًا إلى أن القرار جاء بسبب خوض المباراة على ملعب من النجيل الصناعي، وهو نفس السبب الذي دفع محمد صلاح لمغادرة المعسكر.

وقال هاني حتحوت، عبر راديو «أون سبورت»، إن خروج محمد صلاح من معسكر المنتخب قبل السفر إلى جنوب السودان، بسبب إقامة المباراة على ملعب من النجيل الصناعي، كان أمرًا متفقًا عليه منذ فترة، لكن لم يتم الإعلان عنه في وقت سابق بسبب الأحداث التي شهدها المنتخب.

وأوضح أن محمد عبد المنعم طلب هو الآخر الخروج من معسكر المنتخب، خاصة أنه عائد حديثًا من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، وخاض رحلة تأهيل استمرت لمدة عام تقريبًا، قبل أن يعود للمشاركة بشكل أساسي مع فريقه.

وأشار حتحوت إلى أن نادي نيس الفرنسي خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤكدًا أن مشاركة عبد المنعم في المباراة على ملعب النجيل الصناعي تمثل خطورة عليه، في ظل عودته حديثًا من الإصابة.

وأضاف أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، ومعه إبراهيم حسن، رأى أن خروج لاعب آخر بعد محمد صلاح قد يتسبب في رد فعل غير مرغوب فيه، ولذلك كان الاتجاه في البداية نحو الإبقاء على عبد المنعم داخل المعسكر، مع عدم الدفع به في مباراة جنوب السودان.

وتابع: «لحد الصبح كان عبد المنعم ما بين إنه عايز يطلع ويجهز بره، وما يسافرش الرحلة اللي مش هيبقى موجود فيها أساسًا كلاعب، ويستعد لمباراة جنوب أفريقيا، ربما يشارك، وده الأقرب لأنها مباراة بترجع فيها اللاعبين اللي مشاركوش كتير».

وأوضح حتحوت أن الأمر شهد نقاشات بين الرأي الفني والإداري، خاصة أن الجهاز كان يرغب في اصطحاب اللاعب مع البعثة رغم عدم مشاركته في المباراة، بينما كان عبد المنعم يرى أنه طالما لن يشارك، فمن الأفضل أن يغادر ويستعد لمواجهة جنوب أفريقيا.

وقال: «الموضوع وصل إلى حد الاحتداد شوية، بمعنى إنه لو مشيت فده هيأثر على مستقبلك مع المنتخب».

وأشار إلى أن عبد المنعم تمسك بموقفه، متسائلًا: «طب أنا مش هلعب أصلًا، ليه أكون موجود؟».

واختتم هاني حتحوت تصريحاته بالتأكيد أن النقاشات انتهت إلى الاستقرار على خروج محمد عبد المنعم من معسكر منتخب مصر، على غرار محمد صلاح، على أن يلحق بالمنتخب يوم 30 سبتمبر الجاري، استعدادًا لمواجهة جنوب أفريقيا في القاهرة.

هاني حتحوت معسكر منتخب مصر خروج محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم محمد صلاح

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