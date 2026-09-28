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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق يحيى: الزمالك يواجه كارثة جديدة الموسم المقبل

الزمالك
الزمالك
ميرنا محمود

أكد طارق يحيى، نجم نادي الزمالك السابق، أن قطاع الناشئين يمثل أحد أهم الحلول أمام النادي خلال الفترة المقبلة، مشددًا على ضرورة تحقيق الاستقرار داخل القلعة البيضاء، خاصة في ظل الأزمات التي يمر بها الفريق.

وقال يحيى، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "توليت قيادة نادي جي، وسأقود الفريق بداية من المباراة بعد المقبلة، وهدفنا التأهل إلى الدوري الممتاز، وشيكابالا شخص جميل وواجهته مشرفة".

وأضاف: "نستيقظ من النوم ونجد مشاكل في الزمالك كل يوم، وأتمنى أن تنتهي هذه الأزمات، ونحن لا ننتقد أحدًا، ولكن نتمنى أن يسير الزمالك في مساره الطبيعي".

وتابع: "اسم الزمالك كبير ويجلب أموالًا، وأتمنى أن تسرع الإدارة في بناء فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر، وألا ندخل في أزمات أخرى، خاصة أن الأرض ستوفر أموالًا كثيرة للزمالك".

وأوضح: "الزمالك لديه قطاع ناشئين قوي، وحصد به بطولة الدوري لمدة موسمين من قبل، ولا بد من دعمه، وأبناء النادي هم من يحملون الزمالك حاليًا، والنادي دائمًا يعتمد على أبنائه وجماهيره".

وأشار إلى ضرورة الاستفادة من أبناء النادي، قائلًا: "على الإدارة أن تقترب من أبناء الزمالك وتستفيد منهم ومن خبراتهم، والنادي لم يستشرني في أي شيء خلال الفترة الماضية".

واختتم طارق يحيى تصريحاته قائلًا: "الناشئون هم الحل في الزمالك، لأننا مقبلون على كارثة في الموسم المقبل في ظل انتهاء عقود 9 لاعبين أساسيين في الفريق، ونتمنى خلال الفترة المقبلة أن يكون هناك استقرار مادي ونفسي داخل النادي".

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