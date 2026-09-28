هيونداي تكشف عن توسان 2027 الجديدة.. صور

كشفت هيونداي الكورية الجنوبية عن الجيل الخامس من توسان، لتدخل السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مرحلة جديدة على مستوى التصميم والتقنيات.

وتحصل هيونداي توسان 2027 على مظهر أكثر حدة وصندوقية مقارنة بالجيل السابق، مع تغييرات واسعة في الواجهة والمقصورة، إلى جانب استمرار حضور نسخة XRT ذات الطابع الأكثر قوة في التصميم.

هيونداي توسان 2027

محرك هيونداي توسان 2027

تعتمد توسان 2027 على محرك هجين بنزين سعة 1.6 لتر "تيربو" مكون من 4 أسطوانات، يعمل مع منظومة كهربائية لتقديم قوة إجمالية تصل إلى 242 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 380 نيوتن متر، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي.

هيونداي توسان 2027

تصميم هيونداي توسان 2027

حصلت هيونداي توسان الجديدة على إعادة تصميم شاملة جعلت خطوط الهيكل أكثر وضوحًا، مع واجهة أمامية تعتمد على إضاءة ذات طابع هندسي ومصابيحLED Matrix، كما تظهر السيارة بسقف زجاجي، إلى جانب دعامات جانبية وتفاصيل خارجية تمنحها مظهرًا رياضيًا بطابع عصري.

هيونداي توسان 2027

ابرز تجهيزات هيونداي توسان 2027

تعتمد توسان الجديدة على نظام المعلومات والترفيه Pleos Connect، مع شاشة مركزية كبيرة يبلغ مقاسها 17 بوصة، ولا تقتصر التغييرات على التصميم والشاشة، إذ تتضمن السيارة مكيف هواء أوتوماتيكيًا، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم التحكم في الأوامر الصوتية، إلى جانب مقاعد كهربائية.

هيونداي توسان 2027

وتضم هيونداي توسان 2027 مجموعة من تجهيزات السلامة ومساعدة السائق، من بينها حساسات الركن والكاميرات ومثبت السرعة، إلى جانب الوسائد الهوائية، كما تتضمن حزمة من الأنظمة الإلكترونية التي تساعد السائق أثناء القيادة، ومن بينها مراقبة النقاط العمياء والمساعدة على البقاء داخل المسار.