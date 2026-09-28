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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السودان يفتح النار على إثيوبيا.. اتهامات باستخدام أراضيها لدعم ميليشيا الدعم السريع

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

اتهم الجيش السوداني إثيوبيا بالسماح باستخدام أراضيها في أنشطة عسكرية تستهدف السودان، في تصعيد جديد للتوتر بين البلدين، مؤكدًا أن الخرطوم لن تسمح بأي مساس بسيادتها أو أمنها الوطني.

وقال الجيش السوداني إن أراضي إثيوبية تستخدم لدعم ميليشيا الدعم السريع، معتبرًا أن هذه التطورات تمثل تهديدًا لأمن البلاد وسيادتها.

وأكد الجيش السوداني جاهزيته الكاملة لحماية الحدود والدفاع عن سيادة البلاد والتصدي لأي تهديدات، مشددًا على أن أمن السودان يمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.

ودعا الجيش السلطات الإثيوبية إلى تحري الدقة في تصريحاتها ومواقفها، والاحتكام إلى الحوار والقنوات الرسمية لمعالجة القضايا الخلافية بين البلدين، بدلًا من التصعيد وتبادل الاتهامات.

وفي المقابل، رفض الجيش السوداني بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليه بدعم المعارضة الإثيوبية، مؤكدًا أن هذه الاتهامات «لا أساس لها من الصحة».

الجيش السوداني إثيوبيا السودان المعارضة الإثيوبية دعم ميليشيا الدعم السريع

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