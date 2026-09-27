خارجية الاحتلال: ندرس خيارات إجلاء الإسرائيليين من مناطق القتال في إثيوبيا

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أنها تتابع عن كثب أوضاع المواطنين الإسرائيليين الموجودين في شمال إثيوبيا، في ظل تصاعد التوترات الأمنية والقتال في المنطقة.

وقالت الوزارة إنها تواصل بحث الخيارات المتاحة لإخراج الإسرائيليين من مناطق القتال، بالتنسيق مع السلطات المحلية، وبناءً على التطورات الميدانية والظروف الأمنية على الأرض.

وأوضحت أن عشرات الإسرائيليين، إلى جانب مواطنين أجانب، لا يزالون عالقين في منطقة تيغراي ومحيطها، في ظل صعوبة مغادرة المنطقة.

وتشهد المنطقة اضطرابات أمنية أدت إلى تعطّل حركة المطارات، فيما أصبحت طرق السفر البرية محفوفة بالمخاطر، الأمر الذي يعقّد جهود إجلاء الموجودين في مناطق القتال.