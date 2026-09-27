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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«التثقيف المالي».. جامعة الوادي الجديد تعزز وعي طلابها بمهارات إدارة المال

جانب من الندوه
جانب من الندوه
منصور ابوالعلمين

انطلقت بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد فعاليات الدورة الثانية من البرنامج التدريبي «التثقيف المالي»، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد، في إطار توجه الجامعة نحو إعداد طالب يمتلك المعرفة والمهارات التي تؤهله للتعامل الواعي مع متطلبات الحياة والمستقبل.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور رجب كامل، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى محمود، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعناية الدكتور محمد عبد السلام، عميد كلية الآداب، والدكتور عاطف عبد العزيز، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إسلام عامر، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشهدت الفعاليات حضور الدكتورة دينا سالم، أستاذ علم النفس المساعد بالكلية، والدكتورة دعاء أبو جبل، مدير إدارة رعاية الطلاب، ومصطفى كمال، المستشار القانوني بالمجلس القومي للمرأة، نائبًا عن نادية عزمي، مقرر المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد.

وأكد الدكتور محمد عبد السلام، عميد كلية الآداب، أن البرنامج يستهدف تعزيز الثقافة المالية لدى الشباب، من خلال تعريف الطلاب بالمفاهيم والممارسات الأساسية لإدارة الموارد، وترشيد الإنفاق، والادخار، والتخطيط المالي، واتخاذ القرارات الرشيدة، بما يسهم في بناء وعي مالي يساعدهم على إدارة شؤونهم بصورة أكثر مسؤولية.

وأشار الدكتور عاطف عبد العزيز، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن البرامج التدريبية النوعية تمثل امتدادًا مهمًا للعملية التعليمية، لما توفره للطلاب من معارف ومهارات عملية تعزز جاهزيتهم للحياة الجامعية والمهنية، مؤكدًا حرص الكلية على دعم المبادرات التي تسهم في بناء شخصية الطالب وتنمية قدرته على التعامل الواعي مع المتغيرات والتحديات المعاصرة.

من جانبه، أوضح الدكتور إسلام عامر، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن التعاون مع مؤسسات المجتمع يأتي في إطار حرص الكلية على تفعيل دورها المجتمعي وربط برامجها وفعالياتها باحتياجات المجتمع، مؤكدًا أن نشر الوعي المالي بين الشباب يمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز المسؤولية المجتمعية وبناء جيل أكثر وعيًا وقدرة على إدارة موارده والتخطيط لمستقبله.

وأكدت الدكتورة رشا حسن، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، أن التثقيف المالي يمثل أحد المسارات المهمة لبناء الوعي المجتمعي، لما له من دور في تعزيز قدرة الشباب على إدارة مواردهم والتخطيط لمستقبلهم، مشددة على أهمية ترسيخ هذه الثقافة لدى طلاب الجامعات باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء المجتمع.

من جانبها، استعرضت مي طه، المراقب المالي بالمجلس القومي للمرأة، عددًا من المفاهيم والتطبيقات المرتبطة بالتثقيف المالي، موضحة أهمية امتلاك الشباب للمعارف والمهارات التي تمكنهم من إدارة مواردهم بكفاءة، والتعامل الواعي مع الخدمات والمعاملات المالية.

وأوضح الدكتور خلف بدوي العفدري، منسق الأنشطة الطلابية بكلية الآداب، أن إطلاق الدورة الثانية يعكس حرص الكلية على تطوير منظومة الأنشطة الطلابية والانتقال بها من مجرد المشاركة إلى تنمية المهارات وبناء الوعي، مؤكدًا أن التثقيف المالي أصبح من المهارات الضرورية التي يحتاجها الطالب في حياته اليومية ومساره المهني.

وشهد البرنامج عددًا من التدريبات والمناقشات التفاعلية حول موضوعات مالية متنوعة، مع فتح المجال أمام الطلاب لطرح تساؤلاتهم ومناقشة مواقف وتطبيقات عملية، بما يعزز قدرتهم على توظيف ما اكتسبوه من معارف في واقعهم اليومي.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد جامعة الوادي الجديد

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