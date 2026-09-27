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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

د. مها عبد القادر تكتب: مواثيق الشورى الأسرية

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر
د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر
د. مها عبد القادر

تتربع الشورى الأسرية على عرش الوسائل، التي تستهدف تمتين سياج الترابط، وتشييد حصون الوئام، عبر الرأي السديد، والمنطق الرشيد؛ حيث يغدو نهج الاستنباط الفكري، أو الاستنتاج التشاركي، أو الاستخلاص الجمعي للرؤى أداةً فاعلةً، تحسّن من جودة المخرجات.

وتؤكد بوضوح على المركزية الجوهرية للعقل الجمعي في مقاربة كبريات القضايا، وتفنيد مختلف الأطروحات، ومناقشة أدق التفاصيل الحياتية الصغيرة، بروح مفعمة بالمحبة، الأمر الذي يفتح آفاقاً واسعة؛ لزيادة مساحات الأمان النفسي، وتعزيز فيوض الطمأنينة الساكنة في الوجدان.

ومن هذا المنطلق ينجلي المشهد بوضوح؛ لنجد أنَّ المناخ الأسري قد بات مهيأً تماماً؛ لاستنبات الفضائل، وتفعيل القيم النبيلة، التي تجعل من محيط الأسرة واحة غنّاء، تفيض بالرقي، والانسجام.

وتنساب معاني عرض الآراء، عبر بوابة الشورى الأسرية انسياباً فطرياً، حين ترتكز على ميثاق يشمل الحرية المسؤولة، ومعيار دقيق من المساواة، الأمر الذي يجعل النفوس توقن يقيناً، لا يخالطه شك، بأنهم جميعاً شركاء حقيقيون في صناعة، واتخاذ القرار المصيري.

حيث يغدو تحمل المسؤولية شأناً، لا ينفك أبداً عن كونه فرصة سانحة، وباباً مفتوحاً للمشاركة الوجدانية الحقيقية، وإيجابية العطاء بكل صورها، وألوانها البهية.

وهنا يبرز دور راعي الأسرة، كركيزة أساسية يعوّل عليها في نجاح هذا البنيان، كونه القدوة الملهمة، ومن يمتلك بحكمته، واتزانه زمام الأمور، ودفة القيادة.

وفي ذات السياق ندرك تمام الإدراك أن بلوغ ذروة التوافق النفسي، وتحقيق غايات الرضا القلبي هو مقصد رئيس، وغاية كبرى، ينبغي العمل الدؤوب على تعزيزها، وتجذيرها بين جميع أفراد الأسرة، فالمصلحة العامة، التي ينشدها الجميع لا يمكن بحال من الأحوال أن تتحقق، أو تؤتي ثمارها اليانعة إلا من خلال التوافق، والوئام، بعيداً كل البعد عن مسالك العصبية المقيتة، أو الاستبداد بالرأي، الذي يهدم، ولا يبني، ويفرّق ولا يجمع.

يسمو فقه إدارة الحوار بالروابط الإنسانية إلى آفاقٍ رحبة من التناغم الروحي، فاتحاً أبواب التفاهم، التي تساعد في تعظيم وشائج العلاقات، وتمتين حبال المودة المتجذّرة، داخل الإطار الأسري الجامع؛ ليغدو البيتُ حصناً من السكينة، والمحبة الفائقة، ويمتد أثر هذا الفقه؛ ليكون بمثابة النبراس الوضاء، الذي يصقل فحوى الديمقراطية المسؤولة، ويهذّب مساراتها في النفوس؛ فيطهر الضمائر من نزعات التصلّب، والاعتداد بالرأي، مما يمنع تكريس فكرة المطالب الفئوية الضيقة، أو الغرق في مستنقع الأنانية الآسن، الذي يعمي البصائر عن الحق.

بل إنّ هذا المنهاج الرفيع، يُعِدُّ الإنسان إعداداً قوياً على أن ينشغل دوماً بالمصلحة العامة، ويقدمها على مآربه الخاصة، جاعلاً من نفع الجماعة قطباً، تدور حوله رحى حياته، وتطلّعاته.

 ويعد هذا التوجه الأسمى ترجمةً واقعية، وقوية لقيمة الإيثار السامية، وتجسيدًا حيًّا لرفعة الأخلاق، حيث تتوارى الأنا الذاتية أمام نبل المقاصد الجماعية، وتسمو النفسُ البشرية فوق حظوظها العاجلة؛ لتلامس ذرى المجد الإنساني، والرفعة الأخلاقية.

يتسامى تربية النشء، وتدريب الأجيال الصاعدة على إعمال الفكر الرصين، ليكون بمثابة القبس، الذي يضيء دروبهم، ويدفعهم نحو النظر في متلّون القضايا، وتعدد الأطروحات، التي تشغل الحيز الأسري، وتملأ جنباته بالنقاش المثمر، والحوار البنّاء.

فليس هذا النهج إلا السبيل، الذي يزيدهم ثقةً، لا تتزعزع بذواتهم، ويبني في نفوسهم قلاعاً من الاعتزاز، تأبى الانكسار، كما يخلق في أعماقهم جذوة إيجابية المشاركة الفاعلة؛ فتتحول طاقاتهم الكامنة إلى أنوارٍ تضيء واقعهم، ويعزّز في وجدانهم قيمة الإقدام، الذي لا يهاب خوض غمار التجربة، فضلاً عما يضيفه من صقل لمهارات التواصل الكلي بأبعاده اللفظية، والوجدانية.

 حيث تتناغم لغة اللسان مع نبضات الجنان في سيمفونية إنسانية راقية، مما يبعث في أرواحهم بريق الأمل المتجدد، الذي لا ينطفأ نوره، ويدفعهم نحو معالي الطموح، ورفعة التطلع للمستقبل، بقلوب ملؤها اليقين الراسخ بأن الغد ملك لمن أعد له فكراً نيراً، وقلباً جسوراً.

الرأي السديد الاستنباط الفكري الترابط

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