الدفاع الروسية: استهداف مراكز اتصالات وإمدادات عسكرية في كييف وأوديسا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، استهداف مراكز الاتصالات واللوجستيات والسفن التي تستخدم لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"- أن القوات المسلحة الروسية تواصل شن ضربات على مراكز الاتصالات واللوجستيات، إلى جانب سفن بحرية تُستخدم لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، مشيرة إلى استهداف مركز معالجة البيانات في كييف، تابع لشركة "أوميغا تيليكوم"، التي تقدّم خدمات الإنترنت عالي السرعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأضافت أنه تم استهداف المركز اللوجستي التابع لشركة "نوفا بوشتا" الذي كان يتولى تخزين شحنات عسكرية.

كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، استهداف مراكز لوجستية ومستودعات وموانئ ومراكز الاتصالات في أوكرانيا، بالإضافة إلى سفن تعمل لصالح القوات الأوكرانية.