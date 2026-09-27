بسبب جرائم الاحتلال في غزة.. حارس أيرلندا يقاطع مباراة إسرائيل بدوري الأمم الأوروبية

اختار المنتخب الأيرلندي لكرة القدم، المدافع جيمي دان، ليشغل مقعد واحد من حارسي المرمى الاحتياطيين في مواجهة إسرائيل، المقرر لها مساء اليوم الأحد 27 سبتمبر، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

القرار جاء؛ عقب انسحاب حارس المرمى جافين بازونو من تشكيل المنتخب لهذه المباراة؛ على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ما دفع الجهاز الفني إلى البحث عن بدائل لتلبية متطلبات لوائح البطولة.

معسكر المنتخب الأيرلندي شهد نقاشات مطولة استمرت لساعات بشأن إمكانية مقاطعة المباراة أمام إسرائيل، وفي نهاية المطاف، صوتت غالبية أعضاء الفريق لمصلحة خوض اللقاء، والالتزام بالموعد المقرر.