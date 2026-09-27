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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مشهد روحاني.. أمطار غزيرة تهطل على الكعبة المشرفة والمعتمرون يرفعون أكف الضراعة

صورة المعتمرين
صورة المعتمرين
يارا أمين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق هطول أمطار غزيرة على الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، وسط أجواء روحانية ودعوات المعتمرين والطائفين حول بيت الله الحرام.

وأظهر مقطع الفيديو تساقط الأمطار بغزارة على المسجد الحرام، بينما واصل المعتمرون أداء مناسكهم والطواف حول الكعبة المشرفة، رافعين أكف الضراعة إلى الله، وسط مشهد إيماني لافت.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع المتداول، معبرين عن سعادتهم بالمشهد، وكتب أحد المتابعين: «سبحان الذي يسبح الرعد بحمده»، في إشارة إلى هطول الأمطار على مكة المكرمة.

وتشهد مكة المكرمة أجواء ممطرة من وقت لآخر، فيما تتزامن الأمطار مع وجود المعتمرين والطائفين بالمسجد الحرام، الذين يستغلون هذه الأجواء في الدعاء والتضرع إلى الله.

هطول أمطار غزيرة على الكعبة المشرفة مكة المكرمة هطول الأمطار على مكة المكرمة

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