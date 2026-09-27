«إثراء» يختتم فعاليات اليوم الوطني السعودي بأكثر من 160 ألف زائر

اختتم مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) فعاليات اليوم الوطني السعودي، حيث استقبل المركز أكثر من 160 ألف زائر خلال الفترة 22 إلى 26 سبتمبر 2026، وامتلأت مرافق المركز بفعاليات متنوعة جمعت بين الفن والثقافة والمعرفة، في تجربة تستحضر ملامح الهوية السعودية وتراثها، كما ازدان المركز بلوحات تعبيرية وفنون أدائية شهدت تفاعل جماهيري لافت من كافة الأعمار؛ لتقود إلى تجربة زائر استثنائية بحسب تعبير العديد من الزّوار.

وقدّمت وزارة الداخلية السعودية عرضًا عسكريًا، شارك فيه الجنود بإيقاعات منظمة أظهرت روح الانضباط والتفاني، وسط تفاعل جماهيري كبير، في مشهد جسّد معاني الولاء والانتماء، واستحضر بطولات رجال الأمن في خدمة الوطن، ولاقت العروض العسكرية حفاوة جماهيرية صدحت في أرجاء حدائق إثراء.

وتواصَلت فعالية "نغني للوطن" للعام الخامس على التوالي، حيث قدّم مسرح إثراء مجموعةً من الأغاني الوطنية الخالدة وشاركَ الجمهور بالغناء معها، وكان من أبرزها أغنية "كلنا أنت يا وطن"، التي جمعت الحضور على صوتٍ واحدٍ يرددون باسم الوطن.

وقدّم المركز سلسلةً من ورش العمل التفاعلية والبرامج التعليمية، التي أبرزت جمال الهوية السعودية، حيث رسم الزّوار في ورشة "مستلهم من جذورنا" تصاميم مستوحاة من العمارة السعودية، وشاركوا في تصميم وبناء نماذجهم الخاصة، في تجربة جمعت بين الإبداع والتصميم والهوية الثقافية، في الوقت الذي عكست التطور الحضاري الحالي الذي تشهد المملكة في كافة القطاعات، مرورًا بالأطفال الذين عبروا عن فرحتهم بأزياء وطنية جمعت كافة مناطق المملكة.

واستكمالًا لمظاهر الاحتفال تابع الأطفال تجربة بعنوان: "صمم بأسلوب العملة السعودية"، تبدأ من حكاية العملة السعودية وتطورها عبر الزمن، حيث يتعرفون على أشكال العملات السعودية القديمة، وصولًا إلى التصميم الجديد للريال السعودي وما يحمله من حضور للغة العربية، في خطوة تعزز مكانتها عالميًا من خلال تداول العملة بحروفها العربية، ومن الحكاية إلى التجربة، انتقلوا بسلاسة إلى ابتكار أحرفهم الخاصة، مستلهمين أسلوب التداخل المستخدم في تصميم العملة السعودية، قبل أن يضيف كل طفل لمسته باستخدام فن التذهيب، ليخرج في النهاية بتصميم صنعه بنفسه يجمع بين الحرف العربي والفن والهوية السعودية.