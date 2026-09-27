بمشاركة عالمية واسعة.. الرئيس السيسي يفتتح «منتدى مصر الخامس للتعدين» بالعاصمة الإدارية غدا

تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنطلق غداً الاثنين بالعاصمة الإدارية الجديدة فعاليات «منتدى مصر الخامس للتعدين»، بمشاركة عالمية واسعة تضم وزراء ومسؤولين وكبرى شركات التعدين والمستثمرين من مختلف دول العالم.

ويأتي المنتدى، الذي تنظمه وزارة البترول والثروة المعدنية تحت شعار «إطلاق الإمكانات الاستكشافية لمصر والدرع العربي النوبي»، ليُشكل الحدث الأكبر في تاريخه؛ حيث يسعى للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاع، وإعلان نتائج طرح الفرص التعدينية الجديدة، بما يدعم استراتيجية الدولة لتعظيم القيمة المضافة لثرواتها الطبيعية وتدفق الاستثمارات الأجنبية.

كلمة للمهندس كريم بدوي

ويشهد افتتاح المنتدى كلمة للمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب كلمات رئيسية لعدد من رؤساء كبريات شركات ومنظمات التعدين العالمية، في ظل مشاركة استثمارية واسعة تضم كبار مستثمري وشركات التعدين المصرية والعربية والعالمية، فضلًا عن وزراء ومسؤولي التعدين من عدد من الدول العربية والإفريقية.

المنتدى يمثل منصة دولية لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعدين المصري

وأكد المهندس كريم بدوي، أن المنتدى يمثل منصة دولية لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعدين المصري، والترويج للإمكانات التعدينية التي تزخر بها مصر والدرع العربي النوبي، مشيرًا إلى أن ما شهدته الفترة الماضية من إصلاحات وإجراءات بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي يستهدف تهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمار في البحث والاستكشاف عن المعادن واستغلالها، إلى جانب تشجيع إقامة صناعات تحويلية تعظم القيمة المضافة للخامات التعدينية وتدعم فرص العمل والصادرات.

مرحلة جديدة في قطاع التعدين المصري

وأوضح أن هذه الإجراءات تؤسس لمرحلة جديدة في قطاع التعدين المصري، وتعزز قدرته على جذب الاستثمارات وتنمية أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج، وهو ما انعكس في تنامي اهتمام الشركات العالمية بالفرص المتاحة في مصر، وزيادة الإقبال على المشاركة في أعمال المنتدى.

وأشار الوزير إلى أن اليوم الثاني للمنتدى سيشهد مائدة مستديرة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من كبار مستثمري وشركات التعدين، لبحث فرص الاستثمار المتاحة في القطاع، وتعزيز الشراكات مع المستثمرين، ودعم التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بما يسهم في جذب الاستثمارات اللازمة وتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية المصرية.

وأضاف أن المنتدى سيشهد الإعلان عن نتائج طرح الفرص الاستثمارية التي أتاحتها هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في يونيو الماضي بنظام القطاعات المفتوحة للبحث والاستكشاف عن الذهب والفوسفات والتلك والكاولين، في إطار تطوير آليات طرح المناطق التعدينية وتيسير إجراءات إسنادها للمستثمرين، بما يدعم سرعة بدء أعمال البحث والاستكشاف ورفع كفاءة استغلال الثروات التعدينية.