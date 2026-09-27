تحت رعاية السيدة انتصار السيسي.. القومي للإعاقة يدشن مبادرة أسرتي قوتي بالبحيرة

دشن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع محافظة البحيرة ووزارة الصحة، صباح اليوم، فعاليات المبادرة القومية «أسرتي قوتي» في مكتبة مصر العامة بمحافظة البحيرة، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من المبادرة، وتحت رعاية السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، بمشاركة 100 أسرة من أسر الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشهدت فعاليات المبادرة حضور الدكتورة فايزة زايد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة البحيرة، والدكتور أيمن الجمال، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، والدكتورة إنجي رحومة، منسق المبادرة في المحافظة، ونجلاء عباس، مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، وأحمد هواش، مدير مكتبة مصر العامة بالمحافظة، والدكتورة شريفة مسعود، الخبيرة الوطنية بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وداليا عاطف، مسؤول إدارة المرأة والطفل بالمجلس ومنسق عام المبادرة، والدكتور بشارة عبد الملك، مستشار نادي روتاري، والدكتور يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة زينب حبيب، مسؤول المشاركات المجتمعية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور محمد البسيوني، وكيل وزارة الثقافة بالمحافظة.

كما شارك في الفعاليات عدد من القيادات التنفيذية والمجتمعية والمتخصصين، و100 أسرة من أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب عدد من المتخصصين في مجالات الصحة النفسية والتربية الخاصة، ونُظمت الفعاليات بالتعاون مع فريق مبادرة «YLY» «شباب يقود شباب» التابع لوزارة الشباب والرياضة.

وبدأت الفعاليات بعزف السلام الوطني، أعقبته نبذة تعريفية عن المبادرة وأهدافها قدمتها الدكتورة إنجي رحومة، منسق عام المبادرة بمحافظة البحيرة.

وشهدت الفعاليات عددا من اللقاءات التوعوية والإرشادية، من بينها لقاء توعوي حول الاتجاهات الوالدية وتأثيرها على مستقبل الطفل، قدمته الدكتورة شريفة مسعود، الخبيرة الوطنية في المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب ورشة لترشيد استهلاك المياه قدمتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وتضمنت الفعاليات جلسة استماع للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم لرصد التحديات التي تواجههم والعمل على تذليل العقبات وحلها بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية، إلى جانب عرض عدد من النماذج وقصص النجاح الملهمة، في إطار تسليط الضوء على قدرات وإمكانات الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما شهدت الفعاليات تنفيذ مجموعة متنوعة من الورش والأنشطة الترفيهية والتفاعلية للأطفال، من بينها الكراسي الموسيقية، والجري الزجزاجي، ولعبة الثعلب في الحفرة، وألعاب البلونات، وورش الرسم على الوجه والخيش والصلصال، وورشة «بصمة خاصة» للتلوين، وورشة «أنا مبدع» بالقص واللصق، بالإضافة إلى تجربة نظارات الواقع الافتراضي «VR» المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من زارعي القوقعة.

13 ألف أسرة استفادت من المبادرة

وشملت الفعاليات أيضا مجموعة من العروض الفنية والرياضية بمشاركة عدد من المدارس، من بينها فرقة «قادرون باختلاف»، ومدرسة التربية الفكرية، ومدرسة النور للمكفوفين، ومدرسة الأمل للصم، إلى جانب فقرة غنائية للفنانة هند أنور.

كما جرى تقديم عدد من خدمات الكشف الطبي من خلال القافلة الطبية التي تواجدت طوال فترة تنظيم الفعاليات، لتعزيز الدعم المقدم للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، إلى جانب توزيع عدد من الكراسي المتحركة.

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المبادرة حققت منذ إطلاقها نتائج ملموسة على مستوى الجمهورية، حيث استفادت منها 13 ألف أسرة من خدمات التوعية والإرشاد والتأهيل والتمكين والدعم، من خلال 100 لقاء وندوة توعوية وتأهيلية وتدريبية بالمحافظات المختلفة.

وأوضحت أن المبادرة رصدت واستقبلت أكثر من 6000 شكوى ومطلب خدمي في مجالات الصحة والتعليم والتوظيف والحماية الاجتماعية وغيرها من الخدمات المرتبطة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتم التعامل مع 4500 شكوى ومطلب من خلال الحل المباشر أو الإحالة إلى الجهات المختصة، مع متابعة التنفيذ الفعلي لها.

وأضافت أنه تم رصد وإحالة 150 شكوى خاصة بمرضى ضمور العضلات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مشيرة إلى استفادة 1100 شخص من ذوي الإعاقة وأسرهم من أنشطة وبرامج التمكين الاقتصادي، فيما استفاد 2000 شخص من ذوي الإعاقة من الخدمات الصحية من خلال القوافل الطبية الملحقة بفعاليات المبادرة.

وأشارت إلى أن عدد الأسر التي استفادت من المرحلة الثالثة من المبادرة القومية «أسرتي قوتي» بلغ 8 آلاف أسرة في 16 محافظة، لافتة إلى أن المرحلة الرابعة الجاري تنفيذها تستهدف 15 ألف أسرة، على أن يتم تنفيذها على نطاقات جغرافية أوسع في جميع محافظات الجمهورية.

وتأتي المبادرة القومية «أسرتي قوتي»، التي حظيت برعاية السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، في إطار تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة، وضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة الذي أطلقه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وكان المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة قد أطلق فعاليات المبادرة في يناير 2023، لتستمر في تنفيذ فعالياتها حتى عام 2030 على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وتعمل المبادرة من خلال فعالياتها على تأهيل وتدريب وتوعية الأسر بحقوق أبنائهم وطرق التدخل والدعم والمساندة والإرشاد الأسري، بما يسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعريفهم بالخدمات المقدمة في محافظاتهم وإجراءات الحصول عليها، وفقا لما أقره دستور عام 2014 وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.

كما تقدم المبادرة برامج الصحة الإنجابية والدعم النفسي والإرشاد الأسري للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وتسليط الضوء على النماذج المتميزة منهم ومن أسرهم وأقرانهم، من خلال احتفالية سنوية تنظم في نهاية كل مرحلة تحت شعار «معا نقدر»، يتم خلالها أيضا استعراض جهود المبادرة ونتائجها في المحافظات المختلفة التي شهدت تنفيذ فعالياتها.