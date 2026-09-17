بين الجامعة وسوق العمل.. كيف تحرك القومي للإعاقة لدعم الدمج والتمكين بمطروح؟

تحرك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من اتجاه خلال جولته بمطروح، شملت دعم الخدمات التعليمية، ورصد احتياجات الأسر، ومتابعة الخدمات التأهيلية، إلى جانب فتح نوافذ لتسويق منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار العمل على تعزيز حقوقهم ودمجهم في المجتمع.

وشهدت الجولة لقاء الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مع الدكتور عمرو المصري، رئيس جامعة مطروح، لبحث الخدمات المقدمة للطلاب من ذوي الإعاقة، وسبل تطوير الإتاحة داخل الجامعة، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية.

وناقش اللقاء البنية التحتية للجامعة ومركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة والتجهيزات المتوفرة به، إلى جانب وسائل انتقال الطلاب من ذوي الإعاقة، خاصة في ظل بُعد الجامعة عن أماكن إقامتهم.

كما تناول اللقاء الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة، ومنها تنفيذ مبادرات توعوية في مدارس التربية الخاصة والدمج، وتوعية أسر الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات الجامعية المتاحة لأبنائهم، فضلًا عن إطلاق مبادرة مجتمعية لتطوع طلاب الجامعة.

وتطرق اللقاء كذلك إلى أعداد الطلاب من ذوي الإعاقة الملتحقين بالجامعة، ونظام قبول الطلاب من ذوي الإعاقة السمعية، والوسائل التعليمية المتاحة لهم، والدورات التدريبية المقدمة للمتعاملين معهم، إلى جانب تدريبات مقدمة للمدرسين في مدارس التربية والتعليم حول آداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت إيمان كريم أهمية تأهيل الكوادر الأكاديمية والموظفين على آداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وطرق التواصل معهم، إلى جانب توفير أحدث تقنيات التعلم الجامعية للطلاب من ذوي الإعاقة.

وفي السياق ذاته، شددت على أهمية توعية أولياء الأمور بالخدمات المتاحة، وتسليط الضوء على جهود الجامعة في تعليم الطلاب من ذوي الإعاقة، ونشر ثقافة التقبل داخل العملية التعليمية، بما يدعم جودة الدمج الجامعي.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو المصري استعداد جامعة مطروح الكامل للتعاون مع المجلس، موضحًا أن مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة حصل على المركز الثالث ضمن أفضل المراكز الجامعية، في ضوء ما يقدمه من دورات تدريبية وأنشطة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والمتطوعين.

وامتدت الجولة إلى أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث التقت إيمان كريم والدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، عددًا من الأسر بمكتبة مصر العامة بالمحافظة، ضمن المبادرة القومية «أسرتي قوتي».

وناقش اللقاء عددًا من التحديات التي تواجه الأسر، وفي مقدمتها المشكلات المتعلقة ببطاقة الخدمات المتكاملة، وتوفير فرص العمل، والاستفسارات الخاصة بإجراءات الحصول على الخدمات المختلفة.

وأكدت إيمان كريم أن مثل هذه اللقاءات تمثل وسيلة للتواصل المباشر مع أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، لرصد التحديات والمشكلات واقتراح الحلول والتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على حلها.

رصد الاحتياجات على الأرض

وأكد نائب محافظ مطروح حرص المحافظة على حل المشكلات التي تواجه الأسر، ومتابعة تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات المقدمة إليهم.

وانتهى اللقاء بالاتفاق على عقد لقاء شهري مع الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المحافظة، لحصر المشكلات ومتابعتها والتأكد من حلها بصورة مستدامة.

وفي إطار المتابعة الميدانية، تفقدت إيمان كريم، برفقة نائب محافظ مطروح، جمعية التأهيل الاجتماعي للمعاقين بالمحافظة، للاطلاع على الخدمات المقدمة ورصد التحديات التي تواجه متلقي الخدمة.

وشملت الجولة أقسام صعوبات التعلم، وتنمية المهارات وتعديل السلوك، والتخاطب، والعلاج النفسي، وحضانة الطفل المعاق، إلى جانب أقسام التأهيل والجيم والتخسيس والعلاج الطبيعي.

وأشادت المشرف العام على المجلس بالخدمات المتوفرة بالجمعية، مؤكدة أهمية إتاحتها لاستقبال الأشخاص من ذوي الإعاقات السمعية والبصرية والحركية، والاستعانة بالكوادر البشرية المتخصصة لسد العجز في بعض الأقسام الداخلية وزيادة القدرة على استقبال متلقي الخدمة.

وأوضحت أن المجلس سيقدم الدعم الفني للجمعية في مجال الإتاحة، مع متابعة تطبيقها من خلال مشروع «مدن مستدامة للجميع»، بما يدعم عمليات رفع الكفاءة والتطوير.

وكشف مدير جمعية التأهيل الاجتماعي للمعاقين أن الجمعية تقدم خدماتها مجانًا للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة، بينما تقدمها لغير حامليها بأجر رمزي بموجب بطاقة التأمين الصحي.

وبحسب مدير قسم التأهيل والحضانة، بلغ عدد الحالات المترددة على القسم خلال أغسطس الماضي 130 حالة، بينهم 80 من الذكور و50 من الإناث، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية للحضانة 20 طفلًا، مع حاجة الجمعية إلى أخصائي نفسي لإجراء الاختبارات اللازمة للأطفال.

ولم تقتصر تحركات المجلس في مطروح على الخدمات التعليمية والتأهيلية، إذ افتتحت إيمان كريم المعرض الثالث عشر لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة خلال العام الجاري، والذي أقيم بفندق المشير للقوات المسلحة، بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، ويستمر خلال الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر الجاري.

وشارك في المعرض 25 عارضًا من الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب عدد من جمعيات المجتمع المدني، وضم منتجات ومشغولات يدوية متنوعة، بينها الإكسسوارات والمنتجات الجلدية والخشبية والملابس والصدف واللوحات الفنية والنول والمفروشات والتحف والأنتيكات.

وخلال افتتاح المعرض، أجرت إيمان كريم نقاشًا مفتوحًا مع العارضين حول كيفية تعلم الحرف، والتدريب عليها، والأدوات المستخدمة، وطرق تسويق المنتجات، والاحتياجات التي يمكن توفيرها لهم.

وأوضحت أن معرض مطروح هو الثالث عشر ضمن المعارض التي نظمها المجلس خلال العام الجاري، والخامس ضمن المعارض التي أقيمت في المحافظات الإقليمية، بعد تنظيم 8 معارض داخل محافظة القاهرة و4 معارض في كفر الشيخ والفيوم ودمياط والإسكندرية.

وأكدت أن المجلس تبنى منذ أكثر من 4 سنوات فكرة تسويق منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن استراتيجيته، مشيرة إلى التوسع في عدد المعارض بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، إلى جانب المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب ومعرض تراثنا السنوي.

وبحسب المجلس، تستهدف هذه النوافذ التسويقية تشجيع ريادة الأعمال، ودعم الاستقلالية في العمل، وتشجيع صناعة المنتج المحلي، إلى جانب تغيير نظرة المجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين تشير بيانات المجلس إلى أنهم يمثلون نحو 11% من إجمالي المجتمع المصري.

وهكذا تحولت جولة المجلس في مطروح إلى تحرك متعدد المسارات، بدأ من الجامعة واحتياجات الطلاب، مرورًا بمشكلات الأسر والخدمات التأهيلية، ووصولًا إلى دعم المنتجات وفتح مساحات للتسويق، مع التأكيد على استمرار التنسيق مع المحافظة والجهات المعنية لمتابعة ما تم رصده من احتياجات وتحديات.