وزير الخارجية: هناك رؤية مصرية واضحة تتعلق بضرورة بناء نظام أو هيكل للأمن الإقليمي

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة جاءت في توقيت شديد الأهمية في ظل ما نواجهه من تحديات وجودية.

وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البرتغالي باولو رانجيل وزير الخارجية البرتغالي، أن النقاش الذي دار كان مهم جدا للحفاظ على الدول العربية لأنه لا توجد دولة بمفردها تستطيع أن تواجه هذه التحديات لذلك لابد من التعاون والتضامن.

وأكد أن أمن المملكة من أمن مصر، والاعتداءات على السعودية يعتبر عدوان على مصر والدول العربية ولا يمكن القبول به المواقف واضحة كلنا نقف بجانب المملكة وأمنها واستقرارها.

وشدد على ضرورة تكثيف التعاون بين الدول العربية والتضامن والتنسيق والتعاون مهم جدا وهم ماتم تحقيقه خلال زيارة ولي العهد السعودي.

وقال وزير الخارجية إنه لا يمكن لأي دولة أن تدعي لنفسها الحق لعرقلة حرية الملاحة، لافتا إلى أن هناك رؤية مصرية واضحة تتعلق بضرورة بناء نظام أو هيكل للأمن الإقليمي في المنطقة بشرط أن تقبل دول المنطقة محددات هذا البناء.