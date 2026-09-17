وزير الخارجية: نعتز باستضافة قمة الاتحاد الإفريقي التنسيقية على الأرض المصرية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية أن مصر تستضيف حزمة استثنائية من الفعاليات الإفريقية غير المسبوقة بمدينة العلمين وعلى رأسها قمة الاتحاد الإفريقي التنسيقية الثامنة لمنتصف العام، خاصة وأن آخر قمة إفريقية استضافتها مصر كانت عام 2008، لذلك نعتز باستضافة قمة الاتحاد الإفريقي التنسيقية على الأرض المصرية .

وقال الدكتور عبد العاطي - خلال مؤتمر صحفي ورئيس بنك التصدير والاستيراد الإفريقي - "إن هذه الحزمة تتضمن 3 قمم رئاسية تجمع بين أبعاد العمل السياسي والمؤسسي والتنموي والاقتصادي في القارة الإفريقية، حيث تبدأ هذه الفعاليات يومي 2 و3 من أكتوبر القادم بتنظيم عدد من الأحداث الجانبية لعدد من الوزارات المصرية ثم افتتاح منتدى إفريقيا العلمين للأعمال الذي يعقد يومي 2 و3 أكتوبر بالإضافة إلى قمة الدول المؤسسة للنيباد التي ستنعقد يوم الثالث من أكتوبر للتتوج هذه الفعاليات بقمة الاتحاد الإفريقي لمنتصف العام المقررة يوم الرابع من أكتوبر القادم".

وأكد أن انعقاد هذه الفعاليات معا لا يأتي بمحض الصدفة وإنما يعكس رؤية متكاملة حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التوجيه بها وبلورتها، حيث تقوم على الربط بين مسارات العمل الإفريقي المختلفة السياسية والاقتصادية وإيجاد مساحة للتلاقي بين القيادات السياسية في القارة الإفريقية والمؤسسات القارية مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية والتمويلية في القارة الإفريقية وذلك بما يساعد على الانتقال من صياغة الأولويات إلى حشد الموارد والشراكات وترجمتها إلى مشروعات ونتائج ملموسة.