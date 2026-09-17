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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي: دائما الثنائيات لها حاجة من الحب

أول تصريح من يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي.. «دائماً الثنائيات ليها حاجة حقيقة من الحب»
أول تصريح من يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي.. «دائماً الثنائيات ليها حاجة حقيقة من الحب»
أوركيد سامي

شهدت فعاليات قمة الإعلام العربي في دبي حضور الفنانة يارا السكري إلى جانب الفنان أحمد العوضي والإعلامي نيشان، في ندوة جمعت بين الحديث عن الفن والإعلام وتجارب النجوم أمام الجمهور.

وخلال الندوة، حظيت علاقة يارا السكري وأحمد العوضي باهتمام خاص من الحضور، خاصة في ظل ما أثير خلال الفترة الماضية حول طبيعة العلاقة بينهما، وما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود ارتباط يجمع بينهما.

وفي أول تصريح لها عن هذا الأمر، تحدثت يارا السكري عن فكرة الثنائيات وعلاقة الجمهور بها، قائلة:  «دائماً الثنائيات ليها حاجة حقيقة من الحب»، في إشارة إلى أن وجود الانسجام والمشاعر الحقيقية قد يكون أحد الأسباب التي تجعل الجمهور يتفاعل مع أي ثنائي فني أو عاطفي.

وجاء تصريح يارا خلال الندوة التي شارك فيها أحمد العوضي والإعلامي نيشان، لتفتح كلماتها بابًا واسعًا للتفاعل بين الجمهور، خصوصًا أن الحديث عن علاقتها بالعوضي كان من أكثر الموضوعات التي حظيت باهتمام المتابعين خلال الفترة الأخيرة.

يارا السكري وأحمد العوضي في قمة الإعلام العربي

ويأتي ظهور يارا السكري وأحمد العوضي معًا في فعاليات قمة الإعلام العربي في دبي، وسط اهتمام كبير بأحدث ظهوراتهما وتصريحاتهما، خصوصًا مع متابعة الجمهور لكل ما يتعلق بحياة النجوم الشخصية والفنية.

وتُعد قمة الإعلام العربي من الفعاليات التي تجمع عددًا كبيرًا من الإعلاميين والفنانين والشخصيات العامة، وتشهد جلسات وندوات تناقش قضايا الإعلام والفن وتأثيرهما في الجمهور وصناعة المحتوى.

وخلال الندوة، كان حضور نيشان لافتًا باعتباره واحدًا من أبرز الإعلاميين المعروفين بإدارة الحوارات مع النجوم وطرح الأسئلة التي تفتح مساحة للحديث عن الجوانب المهنية والشخصية في تجارب المشاهير.

هل كشفت يارا حقيقة علاقتها بأحمد العوضي؟

ورغم أن تصريح يارا السكري حول أن «الثنائيات ليها حاجة حقيقة من الحب» أثار تفاعلًا واسعًا، فإن العبارة في حد ذاتها لا تتضمن إعلانًا صريحًا عن طبيعة علاقتها بأحمد العوضي أو تأكيدًا رسميًا لوجود ارتباط بينهما.

إلا أن اختيارها الحديث عن الحب والثنائيات في هذا السياق أعاد النقاش حول طبيعة العلاقة بينهما، خاصة مع اهتمام الجمهور بأي تفاصيل أو تصريحات جديدة تصدر من الطرفين.

ويظل ما قالته يارا خلال الندوة هو التصريح الأبرز لها في هذا السياق، بينما يترقب الجمهور ما إذا كان الثنائي سيكشف خلال الفترة المقبلة عن مزيد من التفاصيل بشأن علاقتهما، أم ستظل حياتهما الخاصة بعيدة عن التصريحات الإعلامية.

يارا السكري احمد العوضي اخبار الفن نجوم الفن

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