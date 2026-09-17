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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تنشر «مختصر الشمائل المحمدية» بـ20 لغة عبر منصتها الرقمية

أحد اصدارات الشمائل المحمدية
أحد اصدارات الشمائل المحمدية
عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف إتاحة إصدار «مختصر الشمائل المحمدية» مترجمًا إلى 20 لغة عالمية، عبر منصتها الرقمية، على أن يتم نشر الترجمات تباعًا، في إطار جهودها للتعريف بالشمائل المحمدية وإبراز القيم والأخلاق التي جسدتها السيرة النبوية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الوزارة إلى الاستفادة من المنصات الرقمية والترجمة إلى لغات متعددة، بهدف إتاحة المحتوى الديني والثقافي أمام شريحة أوسع من الجمهور، داخل مصر وخارجها، والتعريف بجوانب من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وأخلاقه.

ويسلط إصدار «مختصر الشمائل المحمدية» الضوء على عدد من الجوانب المرتبطة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته وأخلاقه، وما تحمله من معانٍ وقيم إنسانية، وفي مقدمتها الرحمة وحسن التعامل والتواصل مع الآخرين.

ثمار ملتقى الفكر الإسلامي

ويأتي إصدار الكتاب ضمن ثمار ملتقى الفكر الإسلامي الدولي التاسع، وفي إطار مبادرة «ثمرات ملتقى الفكر الإسلامي الدولي» التي أعلن عنها الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والتي تستهدف تقديم مجموعة من الإصدارات العلمية والفكرية والاستفادة من مخرجات الملتقى في نشر المعرفة الدينية والفكرية.

وتعكس ترجمة «مختصر الشمائل المحمدية» إلى لغات عالمية حرص وزارة الأوقاف على توسيع نطاق الاستفادة من إصداراتها، وعدم اقتصار المحتوى الديني والثقافي على القارئ باللغة العربية، بما يتيح التعريف بالقيم والأخلاق النبوية لقراء من خلفيات ولغات مختلفة.

وتعمل الوزارة على نشر الترجمات تباعًا عبر منصتها الرقمية، بما يتيح الوصول إلى الإصدار إلكترونيًا والاستفادة من محتواه في التعريف بالشمائل المحمدية وما تتضمنه من قيم أخلاقية وإنسانية.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن الإصدار متاح بلغات متعددة، من بينها الإنجليزية والتركية والصينية والفارسية، ويمكن الاطلاع على النسخ المترجمة من خلال الروابط المرفقة في أول تعليق.

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