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مساحات محددة وQR Code .. التفاصيل الكاملة لمنظومة الأكشاك الجديدة بالقاهرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مساحات محددة وQR Code .. التفاصيل الكاملة لمنظومة الأكشاك الجديدة بالقاهرة

نموذج الكشك
نموذج الكشك
مريم عزت

بدأت محافظة القاهرة تطبيق منظومة الأكشاك الموحدة على مستوى أحياء العاصمة، بهدف تنظيم أوضاع الأكشاك المرخصة والارتقاء بالمظهر الحضاري للشوارع والميادين، والحد من التجاوزات والمخالفات المرتبطة بإشغال المساحات المحيطة بالأكشاك.

وتضم القاهرة نحو 2739 كشكًا و1790 فاترينة، فيما تستهدف المنظومة الجديدة توحيد الشكل العام للأكشاك المرخصة من خلال نموذج حضاري يتناسب مع طبيعة شوارع العاصمة، مع وضع ضوابط واضحة للتنفيذ والترخيص والتجديد.

مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاع الأكشاك

تتضمن المنظومة منح أصحاب الأكشاك المرخصة مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم وتنفيذ النموذج الموحد المعتمد، على أن يصبح الالتزام بالشكل الجديد شرطًا أساسيًا لتجديد الترخيص.

ولا يتم قبول طلبات تجديد تراخيص الأكشاك إلا بعد تنفيذ النموذج المعتمد، مع إمكانية إلغاء الترخيص في حالة مخالفة الضوابط المنظمة.

مواصفات الكشك الموحد

تم تحديد نموذج موحد للكشك بمساحتين وفقًا لطبيعة وموقع كل كشك، وهما 2×3 أمتار أو 3×3 أمتار.

ويتضمن التصميم الجديد عددًا من التجهيزات، أبرزها:

  • طفاية حريق.
  • عداد كهرباء.
  • أماكن مخصصة لثلاجات المشروبات والحلوى.
  • أرفف لعرض الأغذية والمنتجات.
  • مساحة محددة للإعلانات.

ويهدف التصميم إلى توفير جميع احتياجات النشاط داخل المساحة المقررة، بما يمنع التعدي على المساحات المحيطة بالكشك ويحافظ على المظهر العام للشوارع.

كما تتضمن المنظومة دراسة تطبيق زي موحد للبائعين داخل الأكشاك.

 

QR Code لإدارة بيانات الكشك إلكترونيًا

تعتمد منظومة الأكشاك الجديدة على الإدارة الإلكترونية من خلال وضع QR Code على واجهة الكشك.

ويمكن مسح الكود باستخدام الهاتف المحمول لإظهار عدد من البيانات الخاصة بالكشك، من بينها:

  • اسم صاحب الرخصة.
  • الشارع الموجود به الكشك.
  • الحي التابع له.
  • تاريخ بداية الترخيص.
  • موعد انتهاء الترخيص.
  • المتأخرات المستحقة.
  • بيانات أخرى مرتبطة بالترخيص.

وتحمل واجهة الكشك أيضًا شعار محافظة القاهرة واسم الكشك ورقم الترخيص، إلى جانب الـQR Code.

  التكلفة

يمكن لصاحب رخصة الكشك تنفيذ النموذج الموحد بنفسه، أو الاستعانة بالورش التابعة للهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة.

وفي حالة تنفيذ الكشك من خلال الورش الإنتاجية، يتم سداد 25% مقدمًا من تكلفة التنفيذ، مع تقسيط باقي القيمة شهريًا لمدة عامين دون فوائد.

أما في حالة تنفيذ النموذج المطور خارج الورش الإنتاجية فيتم خصم 20% من قيمة حق الانتفاع لمدة عام واحد فقط، مع مراجعة تنفيذ وتصميم الكشك للتأكد من مطابقته للنموذج المعتمد من المحافظة.

مواقع الأكشاك

تحدد مواقع الأكشاك وفقًا لرؤية الحي والقواعد المنظمة، مع مراعاة عدم إعاقة حركة المرور والحفاظ على المساحات المخصصة للمشاة، خاصة فيما يتعلق بعرض الأرصفة.

كما يحظر تجاوز المساحة المحددة للكشك أو استخدام المساحات المحيطة به في عرض المنتجات أو ممارسة النشاط.

لا تجديد للكشك المخالف

تضع منظومة الأكشاك الموحدة الالتزام بالتصميم والمساحة المعتمدين كشرط أساسي لاستمرار الترخيص.

ويحظر تجديد ترخيص أي كشك قبل تنفيذ النموذج الموحد، كما أن مخالفة الضوابط المتعلقة بالمساحة أو إشغال الأماكن المحيطة قد يترتب عليها إلغاء الترخيص وفقًا للقواعد المنظمة.

محافظة القاهرة منظومة الأكشاك الموحدة الأكشاك

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