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الدكتور زاهي حواس يحصل على الدكتوراه الفخرية الـ13 من «جامعة شنغهاي»
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الدكتور زاهي حواس يحصل على الدكتوراه الفخرية الـ13 من «جامعة شنغهاي»

زاهي حواس
زاهي حواس
محمد الاسكندرانى

في احتفالية أكاديمية وحشد دولي رفيع، مُنح عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة شنغهاي للدراسات الدولية في الصين، ليكون بذلك ثاني شخصية عالمية تنال هذه الدرجة العلمية الرفيعة عبر تاريخ الجامعة الممتد لنحو 75 عاماً، بعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

دكتور زاهي حواس 

 

تأتي هذه الخطوة الأكاديمية الاستثنائية تزامناً مع الاحتفاء بمرور 70 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية المصرية - الصينية، وعقب الزيارة الرسمية للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

 إجراءات صارمة وإجماع علماء من 4 دول
تخضع عملية منح الدكتوراه الفخرية في الصين لمعايير أكاديمية صارمة؛ حيث تنص القوانين على منح 10 درجات فخرية فقط سنوياً على مستوى أكثر من 300 جامعة صينية.

وقد مر ملف ترشيح «حواس» بمراحل متعددة تضمنت شرط الحصول على موافقة وإجماع عالمي صريح، حيث قدم أربعة من كبار العلماء والمتخصصين في علم المصريات من أربع دول مختلفة تقارير علمية تزكي الترشيح، تلاها إقرار مجلس جامعة شنغهاي، واعتماد رسمي من وزارة التعليم العالي الصينية.

شهدت القاعة الرئيسية بالجامعة حشداً غفيراً من الأساتذة والعمداء والطلاب، حيث قاد رئيس جامعة شنغهاي للدراسات الدولية الدكتور زاهي حواس مرتدياً الرداء الأكاديمي الشرفي وسط استقبال حافل وتصفيق حاد.

وأكد رئيس الجامعة خلال كلمته أن منح هذه الدرجة يأتي تقديرًا لمكانة «حواس» بوصفه أشرس وأشهر علماء الآثار في العالم، ولما قدمه للمكتبة والإنسانية من مؤلفات وأبحاث ودراسات علمية وضعتها في صدارة علماء الآثار عالمياً، معرباً عن اعتزاز الجامعة بوجود اسم حواس ضمن سجلاتها الفخرية.

عَبّر الدكتور زاهي حواس عن بالغ سعادته بهذا التكريم رفيع المستوى، معلناً أن هذه الدرجة هي الدكتوراه الفخرية رقم 13 التي يحصل عليها من 13 دولة مختلفة حول العالم، مؤكداً معزتها الخاصة لديه نظرًا لندرتها والتقاليد الأكاديمية الصارمة الصادرة عنها.

وعلى هامش الاحتفالية، أهدى «حواس» مكتبة جامعة شنغهاي خمسة إصدارات علمية من مؤلفاته، من بينها كتابان متخصصان عن اكتشافاته ونشاط البعثات المصرية في «وادي الملوك».


واختُتمت الفعالية بألقاء الدكتور زاهي حواس محاضرة علمية امتدت لساعة كاملة، تناول خلالها أبرز الاكتشافات الأثرية الحديثة في وادي الملوك والرد على النظريات والتساؤلات التاريخية، يعقبها باب النقاش المفتوح مع طلاب ورجال الأكاديمية الصينية الذين قدموا له الورود والدروع التذكارية، قبل أن يُقيم رئيس الجامعة حفل عشاء رسمياً على شرفه بحضور قيادات المؤسسات التعليمية والثقافية.

زاهي حواس دكتور زاهي حواس جامعة شنغهاي جامعة شنغهاي للدراسات دكتورة فخرية للدكتور زاهي حواس

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