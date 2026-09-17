إعلامي إماراتي: الزمالك يحسم موقفه من بيزيرا ببند خاص في عقد اللاعب

كشف الإعلامي الإماراتي جلال الحرباوي عن بند جديد في عقد البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يتعلق بأولوية شراء اللاعب حال انتقاله إلى أحد أندية الدوري المصري.

وأوضح الحرباوي خلال تصريحات إعلامية، أن الزمالك وضع بندًا في الاتفاق الخاص ببيزيرا يمنح النادي الأبيض أولوية شراء عقد اللاعب حال تلقيه عرضًا من أحد أندية الدوري المصري خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا البند ضمن الترتيبات المتعلقة بمستقبل اللاعب، في ظل الأنباء التي ترددت خلال الفترة الماضية بشأن إمكانية رحيله عن الزمالك، ووجود اهتمام من أندية أخرى بالحصول على خدماته.

وبحسب ما كشفه الإعلامي الإماراتي، فإن أولوية الشراء تتيح للزمالك التحرك لاستعادة خدمات بيزيرا إذا تلقى اللاعب أو ناديه عرضًا من أحد أندية الدوري المصري، وفقًا للشروط المتفق عليها في العقد.

وكان اسم خوان بيزيرا قد ارتبط خلال الفترة الماضية بالرحيل عن الزمالك، وسط تقارير عن وجود عروض للحصول على خدماته، فيما يواصل النادي تحركاته للحفاظ على حقوقه في اللاعب وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من أي قرار يتعلق بمستقبله.

ويُعد ملف بيزيرا من الملفات التي تحظى باهتمام جماهير الزمالك، خاصة مع ارتباط مستقبل اللاعب بعدد من السيناريوهات الخاصة بالانتقال خلال الفترة المقبلة.