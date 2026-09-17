ميدو: معتمد جمال يستحق لقب البروف.. وصورته في مدرج الزمالك زعلتني

أعرب أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، عن استيائه من الصورة التي ظهرت بها الجماهير تجاه معتمد جمال، المدير الفني للفريق، خلال مباراة غزل المحلة، مؤكدًا أن المدرب يستحق تقديرًا أكبر لما يقدمه مع الفريق.

وقال ميدو، خلال تصريحات عبر قناة «النهار»: «في ماتش الزمالك شوفت صورة لمعتمد جمال زعلتني، لأن معتمد فنيًا أقوى بكتير من إن الصورة دي تبقى موجودة في مدرج الزمالك، والصورة دي لا تصح، وليا عتاب على الشباب اللي عملوها».

وأضاف: «كلنا ماشيين بنور الله، ولكن دي مش الصورة اللي المفروض تتصدر عن مدرب الزمالك، معتمد جمال يستحق لقب البروف وأنا مش ببالغ».

وكان الزمالك قد حقق فوزًا صعبًا على غزل المحلة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتًا، بالتساوي مع الأهلي صاحب المركز الثاني.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في المركز الرابع برصيد 12 نقطة.