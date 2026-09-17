«مش هنقعد تاني».. الأهلي يحسم موقفه من تجديد ياسر إبراهيم ومحمد هاني

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن تطورات جديدة بشأن مفاوضات النادي الأهلي مع الثنائي ياسر إبراهيم ومحمد هاني، لتجديد عقودهما مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال إبراهيم عبد الجواد، خلال تصريحاته: «تم تجميد مفاوضات الأهلي مع ياسر إبراهيم ومحمد هاني، الأهلي قالهم مش هنقعد تاني، وإحنا بلغناكم بالعرض النهائي المناسب لسياستنا، وممكن بعد فترة كمان يبقى مفيش نية للتجديد ويتم سحب العرض».

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الأهلي لاستغلال فترة التوقف الدولي من أجل تجهيز الفريق للمباريات المقبلة، حيث قرر حسين عموتة، المدير الفني، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 4 أيام، عقب المران الذي خاضه الفريق صباح اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته عقب انتهاء الراحة، ضمن برنامج الإعداد خلال فترة التوقف الدولي، والتي تبدأ يوم 21 سبتمبر الجاري وتستمر حتى 6 أكتوبر المقبل.

ويمنح توقف المنافسات الجهاز الفني للأهلي مساحة زمنية مناسبة للعمل على بعض الجوانب الفنية والبدنية، قبل استئناف مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك يوم 11 أكتوبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يتخطى أبو قير للأسمدة

وكان الأهلي قد حقق الفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواصل الفريق استعداداته خلال الفترة المقبلة، في ظل توقف المسابقة، قبل العودة للمنافسات بمواجهة الزمالك.