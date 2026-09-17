جنوب إفريقيا توقع اتفاقية مع بنك "بريكس" لتمويل وتطوير البنية التحتية

وقعت جنوب إفريقيا وبنك التنمية الجديد- المعروف إعلاميا باسم "بنك تنمية البريكس"- على اتفاقية تمويل بقيمة مليار دولار أمريكي لتطوير البنية التحتية في البلديات الحضرية الكبرى بالبلاد.

وذكرت شبكة تليفزيون "بريكس" الدولية اليوم / الخميس / أن هذا القرض سيستخدم في تحسين خدمات قطاعات المياه والصرف الصحي، والكهرباء والطاقة، وإدارة النفايات الصلبة، في إطار برنامج شامل لتحديث المرافق الأساسية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو برنامج تقوده حكومة جنوب أفريقيا، ويهدف إلى تحسين الحوكمة والاستدامة المالية والأداء التشغيلي للخدمات البلدية في المدن الكبرى.

ويقوم بنك التنمية الجديد بتمويل البرنامج بالتعاون مع البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وجهات أخرى، وتبلغ فترة سداد القرض 16 عاما، تتضمن فترة سماح مدتها ثلاث سنوات.