البورصة تربح 37 مليار جنيه بمستهل تعاملات الخميس.. وارتفاع جماعي للمؤشرات

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 على ارتفاع جماعي، وسط مكاسب قوية لرأس المال السوقي للأسهم المقيدة، الذي ارتفع بنحو 37 مليار جنيه خلال مستهل الجلسة.

ووصل رأس المال السوقي إلى مستوى 4.358 تريليون جنيه، مقابل نحو 4.321 تريليون جنيه في بداية التعاملات، بزيادة بلغت 37 مليار جنيه.

وجاء أداء مؤشرات البورصة في مستهل التعاملات كالتالي:

ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.06%، ليصل إلى مستوى 55,403.06 نقطة، بعدما افتتح الجلسة عند 54,822.66 نقطة.

صعد مؤشر «الشريعة» بنسبة 0.59%، مسجلًا 6,678.53 نقطة، مقابل 6,639.47 نقطة عند الفتح.

قفز مؤشر «إيجي إكس 35» بنسبة 1.33% ليصل إلى 6,856.72 نقطة، مقارنة بـ6,766.43 نقطة عند بداية الجلسة.

ارتفع مؤشر «إيجي إكس 70» بنسبة 0.81% ليسجل 20,912.95 نقطة، مقابل 20,744.89 نقطة عند الفتح.

زاد مؤشر «إيجي إكس 100» بنسبة 0.83% ليصل إلى 27,478.16 نقطة، مقارنة بـ27,252.91 نقطة في بداية التعاملات.



وتأتي هذه المكاسب خلال مستهل الجلسة فقط، مع استمرار التداولات بالبورصة المصرية، وبالتالي فإن مستويات المؤشرات ورأس المال السوقي قابلة للتغير مع تحركات الأسهم حتى نهاية جلسة التداول.