قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يجدد التأكيد على دعم مصر المستمر لمسيرة التنمية في تنزانيا
هل الخميس إجازة ؟ .. التعليم تحسم الجدل حول تعطيل الدراسة غدًا
الرئيس السيسي يعزي رئيسة تنزانيا ويكشف عن دعوة دار السلام لقمة الاتحاد الأفريقي بالقاهرة
أسعار اليورو اليوم في مصر الأربعاء 16 سبتمبر.. أعلى سعر للشراء 60.20 جنيه
الخارجية الأمريكية: الإطار الثلاثي هو السبيل للسلام بين إسرائيل ولبنان
في يوم ولادتها.. باحثة ماجستير تناقش رسالتها بعد إنجاب 3 توائم
من أنجولا إلى جنوب السودان.. هاني حتحوت يكشف برنامج منتخب مصر خلال التوقف الدولي
والد بن رمضان: لم يتأقلم مع أجواء الدوري المصري.. ورحيله عن الأهلي تم دون أزمات
7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع.. الزمالك يكشف تفاصيل صفقة بيزيرا مع شباب الأهلي
ضد كل الصعاب.. أول تعليق من محمد الشناوي بعد إصابته وغيابه عن معسكر منتخب مصر
الأول من نوعه بالمنطقة.. «مدبولي» يتابع ترتيبات استضافة اجتماع الأعمال مع المنتدى الاقتصادي العالمي
مفتي الجمهورية يتسلم دعوة من مبعوث وزير الشئون الدينية الإندونيسي لحضور مؤتمر دولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار اليورو اليوم في مصر الأربعاء 16 سبتمبر.. أعلى سعر للشراء 60.20 جنيه

أسعار اليورو اليوم في مصر
أسعار اليورو اليوم في مصر
علياء فوزى

تباينت أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري علي مدار تعاملات اليوم الأربعاء، حيث غلب الارتفاع علي أغلب التداولات في البنوك.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار اليورو في مصر ختام تعاملات اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، وفقًا لآخر تحديثات البنوك العاملة في القطاع المصرفي. 

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

حدد البنك المركزي المصري سعر اليورو عند:

- 60.15 جنيه للشراء.
- 60.32 جنيه للبيع.

أسعار اليورو في مصر اليوم الأربعاء 

جاء بنك نكست في صدارة البنوك من حيث سعر شراء اليورو، مسجلًا 60.20 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 60.44 جنيه.

وسجل بنك الشركة المصرفية العربية الدولية سعر اليورو عند 60.16 جنيه للشراء و60.40 جنيه للبيع.

 بلغ السعر في البنك التجاري الدولي 60.14 جنيه للشراء و60.39 جنيه للبيع.

وسجل كل من بنك الكويت الوطني، وبنك بيت التمويل الكويتي، وبنك الإسكندرية، وبنك التعمير والإسكان، وبنك التنمية الصناعية، وبنك HSBC، والبنك العربي الأفريقي، سعر شراء بلغ 60.14 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 60.38 و60.39 جنيه.

سعر اليورو في بنوك الأهلي ومصر

وبلغ سعر اليورو في بنك مصر 60.14 جنيه للشراء و60.38 جنيه للبيع.

 في حين سجل البنك الأهلي المصري 60.12 جنيه للشراء و60.38 جنيه للبيع.

وسجل البنك المصري الخليجي سعر اليورو عند 60.12 جنيه للشراء و60.39 جنيه للبيع.

كما بلغ السعر في المصرف العربي الدولي والعقاري المصري العربي 60.12 جنيه للشراء و60.38 جنيه للبيع.

ووصل سعر اليورو في كريدي أجريكول إلى 60.10 جنيه للشراء و60.35 جنيه للبيع.

 وسجل بنك البركة السعر نفسه تقريبًا، بواقع 60.10 جنيه للشراء و60.35 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو في بنك أبوظبي الأول 60.08 جنيه للشراء و60.32 جنيه للبيع.

 بينما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي 60.00 جنيه للشراء و60.19 جنيه للبيع.

ووصل سعر اليورو البنك الأهلي الكويتي 59.96 جنيه للشراء و60.34 جنيه للبيع.

وتداول سعر اليورو  في المصرف المتحد عند 59.84 جنيه للشراء و60.38 جنيه للبيع.

واستقر سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري عند 58.99 جنيه للشراء و59.25 جنيه للبيع.

 كما سجل بنك فيصل الإسلامي 58.87 جنيه للشراء و59.10 جنيه للبيع. 

وبلغ سعر اليورو في ميد بنك 58.51 جنيه للشراء و58.84 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث متاح.

 أعلى سعر لشراء اليورو

 60.20 جنيه.

أقل سعر لبيع اليورو

 60.19 جنيه. 

متوسط سعر اليورو 

 60.24 جنيه.

أسعار اليورو الجنيه المصري البنك المركزي سعر اليورو اليوم سعر اليورو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تعطيل الدراسة في المدارس غداً بسبب الموجة الحارة

وزير التربية والتعليم

بسبب موجة حارة .. التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً

وزير التربية والتعليم

هل غداً اجازة في المدارس بسبب الموجة الحارة؟..التعليم تحسم الجدل بقرار حاسم

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الشهر المقبل.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة بعد توجيهات الرئيس السيسي

وزير التربية والتعليم

غرامة 10 جنيه لكل عشرة أيام وخصم درجات..عقوبات وإنذارات غياب الطلاب بالمدارس

الطالبة الضحية

اختفت 3 أيام.. مقتل طالبة تمريض الصف بسلاح شقيقها بعد عودتها للمنزل

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة لتطوير الأصول والأجور.. إليك التفاصيل

ترشيحاتنا

زيلينسكي وترامب

الخارجية الأوكرانية: التحضير لاجتماع بين زيلينسكي وترامب في نيويورك

مفتي الجمهورية:

مفتي الجمهورية: دار الإفتاء حريصة على مواصلة التواصل العلمي المثمر مع المؤسسات الدينية والعلمية الإندونيسية

الطرق للمركبات الصغيرة والمتوسطة

الحكومة الإيطالية تعتزم إلغاء ضريبة الطرق للمركبات الصغيرة والمتوسطة

بالصور

أبرزها مافيا.. أفلام بعد سنين من عرضها تعود بأجزاء جديدة

أفلام بعد سنين من عرضها تعود بأجزاء جديدة
أفلام بعد سنين من عرضها تعود بأجزاء جديدة
أفلام بعد سنين من عرضها تعود بأجزاء جديدة

فستان أسطورى.. صور زوجة ابن سعد الصغير فى حفل زفافها

صور زوجة ابن سعد الصغير فى حفل زفافها
صور زوجة ابن سعد الصغير فى حفل زفافها
صور زوجة ابن سعد الصغير فى حفل زفافها

كم سعر سبيكة الذهب 10 جرام؟.. أسعار السبائك الآن بالمصنعية

اسعار السبائك الذهب اليوم
اسعار السبائك الذهب اليوم
اسعار السبائك الذهب اليوم

روبوتات تتولى ركن سيارات المسافرين في مطار جاتويك بلندن

روبوتات تتولى ركن سيارات
روبوتات تتولى ركن سيارات
روبوتات تتولى ركن سيارات

فيديو

ليالي عمر

بعد «مليت من الانتظار».. ليالي عمر تطرح أحدث أغانيها «العين قسمتنا اتنين»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الوجه الآخر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميثاق الذكاء الاصطناعي

المزيد