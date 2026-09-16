أسعار اليورو اليوم في مصر الأربعاء 16 سبتمبر.. أعلى سعر للشراء 60.20 جنيه

تباينت أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري علي مدار تعاملات اليوم الأربعاء، حيث غلب الارتفاع علي أغلب التداولات في البنوك.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار اليورو في مصر ختام تعاملات اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، وفقًا لآخر تحديثات البنوك العاملة في القطاع المصرفي.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

حدد البنك المركزي المصري سعر اليورو عند:

- 60.15 جنيه للشراء.

- 60.32 جنيه للبيع.

أسعار اليورو في مصر اليوم الأربعاء

جاء بنك نكست في صدارة البنوك من حيث سعر شراء اليورو، مسجلًا 60.20 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 60.44 جنيه.

وسجل بنك الشركة المصرفية العربية الدولية سعر اليورو عند 60.16 جنيه للشراء و60.40 جنيه للبيع.

بلغ السعر في البنك التجاري الدولي 60.14 جنيه للشراء و60.39 جنيه للبيع.

وسجل كل من بنك الكويت الوطني، وبنك بيت التمويل الكويتي، وبنك الإسكندرية، وبنك التعمير والإسكان، وبنك التنمية الصناعية، وبنك HSBC، والبنك العربي الأفريقي، سعر شراء بلغ 60.14 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 60.38 و60.39 جنيه.

سعر اليورو في بنوك الأهلي ومصر

وبلغ سعر اليورو في بنك مصر 60.14 جنيه للشراء و60.38 جنيه للبيع.

في حين سجل البنك الأهلي المصري 60.12 جنيه للشراء و60.38 جنيه للبيع.

وسجل البنك المصري الخليجي سعر اليورو عند 60.12 جنيه للشراء و60.39 جنيه للبيع.

كما بلغ السعر في المصرف العربي الدولي والعقاري المصري العربي 60.12 جنيه للشراء و60.38 جنيه للبيع.

ووصل سعر اليورو في كريدي أجريكول إلى 60.10 جنيه للشراء و60.35 جنيه للبيع.

وسجل بنك البركة السعر نفسه تقريبًا، بواقع 60.10 جنيه للشراء و60.35 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو في بنك أبوظبي الأول 60.08 جنيه للشراء و60.32 جنيه للبيع.

بينما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي 60.00 جنيه للشراء و60.19 جنيه للبيع.

ووصل سعر اليورو البنك الأهلي الكويتي 59.96 جنيه للشراء و60.34 جنيه للبيع.

وتداول سعر اليورو في المصرف المتحد عند 59.84 جنيه للشراء و60.38 جنيه للبيع.

واستقر سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري عند 58.99 جنيه للشراء و59.25 جنيه للبيع.

كما سجل بنك فيصل الإسلامي 58.87 جنيه للشراء و59.10 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو في ميد بنك 58.51 جنيه للشراء و58.84 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث متاح.

أعلى سعر لشراء اليورو

60.20 جنيه.

أقل سعر لبيع اليورو

60.19 جنيه.

متوسط سعر اليورو

60.24 جنيه.