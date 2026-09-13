سعر اليورو اليوم في مصر.. تراجع طفيف بختام تعاملات الأحد 13 سبتمبر

تراجع متوسط سعر اليورو في مصر مطلع تعاملات الأسبوع الجاري مسجلا نحو 59.55 جنيه

شهدت أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري انخفاضا طفيف ختام تعاملات اليوم الأحد، الموافق 13 سبتمبر2026، ومالت أغلب البنوك نحو التراجع في أسعار البيع والشراء.



وسجل سعر صرف اليورو في البنك المركزي المصري 59.51 جنيه للشراء، و59.69 جنيه للبيع.

تحديث أسعار اليورو في البنك الأهلي وبنك مصر

وفي أكبر بنكين حكوميين في مصر، تساوى سعر صرف العملة الأوروبية في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، حيث سجل سعر الشراء 59.38 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند مستوى 59.73 جنيه.

أعلى سعر لشراء اليورو في البنوك المصرية

تصدر بنك HSBC قائمة أعلى سعر لشراء اليورو في السوق المصرفية بختام تعاملات الأحد، حيث سجل سعر الشراء 59.50 جنيه، بينما وصل سعر البيع في البنك إلى 59.86 جنيه، ليكون الخيار الأفضل لمن يرغب في بيع العملة الأوروبية.

تراجع سعر اليورو

من جانب آخر، شهدت مجموعة من البنوك تراجعاً في الأسعار، حيث سجل بنك الإسكندرية 59.40 جنيه للشراء و59.76 جنيه للبيع.

ووصل سعر اليورو في بنك الشركة المصرفية (SAIB) 59.39 جنيه للشراء و59.75 جنيه للبيع.

وتساوت أسعار صرف اليورو في بنوك التنمية الصناعية والعربي الأفريقي وبيت التمويل الكويتي عند 59.38 جنيه للشراء و59.73 جنيه للبيع.

سجلت بعض البنوك مستويات أقل، حيث بلغ سعر شراء اليورو في بنك البركة والكويت الوطني 59.35 جنيه وسجل نحو 59.71 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي 58.87 جنيه للشراء و59.10 جنيه للبيع، فيما كان ميد بنك هو الأقل سعراً في ختام التعاملات بتسجيل 58.51 جنيه للشراء و58.84 جنيه للبيع.

أقل سعر لبيع اليورو

59.69 جنيه

أعلي سعر لشراء اليورو

59.50 جنيه