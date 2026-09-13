وزير الخارجية يؤكد مجدداً موقف مصر الرافض بشكل قاطع لأي انتهاكات أو اعتداءات على السعودية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال لقائه اليوم الأحد، مع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، مجدداً موقف مصر الرافض بشكل قاطع لأي انتهاكات او اعتداءات على المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وشدد وزير الخارجية ، خلال اللقاء الذى جاء على هامش قمة البريكس فى الهند ، على تضامن مصر الكامل مع المملكة ووقوفها بجانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وناقش الوزيران عدداً من الملفات على رأسها العلاقات الثنائية الأخوية التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية الشقيقة، بما في ذلك تبادل الزيارات رفيعة المستوى وسبل دفع أطر التعاون المؤسسي بين البلدين، بما يتماشى مع مستوى العلاقات الاستراتيجية بينهما.

كما تبادلا الرؤى بشأن التطورات الإقليمية الاخيرة، حيث تناولا الجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة وتعزيز الامن والاستقرار الاقليمي.