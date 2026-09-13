قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وداع حار لـ الصيف.. مفاجأة غير متوقعة والذروة يوم الخميس
حسام عبد الغفار: يجب التفرقة بين هجرة الأطباء والحصول على عقد عمل بالخارج
هل يجب على الإمام السكوت قليلا بعد الفاتحة في الصلاة ليقرأها المأموم؟
بعد بيان الاعتذار.. تفاصيل اتفاق الزمالك مع بيزيرا ووكيله على رحيل اللاعب
وزير التموين: القطاع الخاص يشارك في مبادرة خفض الأسعار بأكثر من 280 منفذًا
متحدث الصحة: عدد الأطباء العاملين في القطاع الحكومي ارتفع إلى 97 ألفًا
رئيس روساتوم: هجمات أوكرانيا على شاحنات الوقود تهدد سلامة محطة زابوريجيا النووية
التقديم بعد أسبوع.. طريقة حجز شقق الإيجار التمليكي2026 والشروط النهائية
الدوري الفرنسي | ليل يعتلي الصدارة.. ولانس يعدل تأخره إلى تعادل مع لومان
فى أول يوم دراسة.. القبض على سائق أتوبيس تعاطى المخدرات قبل توصيل الطلاب بالجيزة
ترامب يدرس الإفراج عن مزيد من السجلات والوثائق السرية المرتبطة بهجمات 11 سبتمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يؤكد مجدداً موقف مصر الرافض بشكل قاطع لأي انتهاكات أو اعتداءات على السعودية

الدكتور بدر عبد العاطي
الدكتور بدر عبد العاطي
أ ش أ

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال لقائه اليوم الأحد، مع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، مجدداً موقف مصر الرافض بشكل قاطع لأي انتهاكات او اعتداءات على المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وشدد وزير الخارجية ، خلال اللقاء الذى جاء على هامش قمة البريكس فى الهند ، على تضامن مصر الكامل مع المملكة ووقوفها بجانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وناقش الوزيران عدداً من الملفات على رأسها العلاقات الثنائية الأخوية التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية الشقيقة، بما في ذلك تبادل الزيارات رفيعة المستوى وسبل دفع أطر التعاون المؤسسي بين البلدين، بما يتماشى مع مستوى العلاقات الاستراتيجية بينهما.

كما تبادلا الرؤى بشأن التطورات الإقليمية الاخيرة، حيث تناولا الجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة وتعزيز الامن والاستقرار الاقليمي.

الدكتور بدر عبد العاطي مصر المملكة العربية السعودية الشقيقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيينات وتعديلات واسعة في الهيئة القضائية والنيابة العامة

سعر الذهب

خسائر بلغت 1160 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

غادة عبد الرازق ومحمد رمضان

الباب يفوت جمل.. القصة الكاملة لأزمة اعتذار غادة عبد الرازق عن مسلسل عشماوي

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

بيان رسمي من المالية.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026

الطالب

محدش عارف ظروفه.. طالب يُمنع من دخول المدرسة بسبب الشبشب وزملاؤه ينقذوه

جانب من الحادث

مفاجأة حزينة لسائق الإسعاف.. مصرع شابين في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الزراعي

الدليفري

عامل دليفري يكشف تفاصيل حيلة ذكية للنصب علي المندوبين

الزمالك

جديد في الزمالك.. إعلان المدير الرياضي وحسم موقف بيزيرا

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

هل يجوز التصدق من مال زوجي على عمي المحتاج؟.. أمين الإفتاء يجيب

صلاة الفجر

هل يجوز تأخير صلاة الفجر عن وقتها؟.. أمين الإفتاء يجيب

مال فيه شبهة ربا

هل يجوز الانتفاع بمال فيه شبهة ربا؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

كارثة صحية.. شرب الشاي بهذه الطريقة يصيبك بالسرطان

الشاي
الشاي
الشاي

سبيكة 5 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب الآن بالمصنعية

أسعار السبائك الذهب اليوم
أسعار السبائك الذهب اليوم
أسعار السبائك الذهب اليوم

طارق لطفي ورنا رئيس يبدآن تصوير فيلم «الساعة 12»

ابطال فيلم الساعة 12
ابطال فيلم الساعة 12
ابطال فيلم الساعة 12

بخطوات بسيطة..طريقة عمل الناجتس مثل الشركات

الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات

فيديو

أبو وحنين الشاطر

"الليل وأخره".. أبو يطلق أول كليب يجمعه بـ حنين الشاطر وعزيز الشافعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد