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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم العالي: التوعية بأسس التحويل المناظر وغير المناظر ضمن تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

يوضح مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد الفرق بين التحويل المناظر والتحويل غير المناظر وذلك في إطار الحرص على توعية طلاب الثانوية العامة بقواعد وضوابط تقليل الاغتراب، وتيسيرًا على الطلاب الراغبين في تسجيل طلبات التحويل خلال الفترة المحددة، 

أولًا: التحويل المناظر:

يقصد بالتحويل المناظر انتقال الطالب من الكلية التي تم ترشيحه إليها إلى كلية مناظرة لها في جامعة أخرى، ويتم التحويل وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، وفي حدود الحد الأدنى للقطاع، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي والطاقة الاستيعابية والنسبة المقررة للتحويلات.

ثانيًا: التحويل غير المناظر:

يقصد بالتحويل غير المناظر انتقال الطالب من الكلية التي تم ترشيحه إليها إلى كلية أخرى غير مناظرة، ويشترط لذلك استيفاء الطالب الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، إلى جانب الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي واستيفاء أي شروط إضافية تقررها الكلية، مثل اجتياز اختبار القدرات في الكليات التي تشترط ذلك.

ويؤكد مكتب التنسيق أن التحويل المناظر أو غير المناظر لا يتم بصورة تلقائية بمجرد تسجيل الطلب، وإنما تتم المفاضلة بين الطلاب وفقًا للقواعد المنظمة، وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية، وبناءً على مجموع الطالب في شهادة الثانوية العامة.

كما يتم تقليل الاغتراب إلكترونيًا فقط من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، ولا يُسمح بإجراء تحويلات ورقية، كما يُسمح للطالب بإجراء تقليل الاغتراب مرة واحدة فقط.

ويتيح مكتب التنسيق فرصة تسجيل طلبات تقليل الاغتراب وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي.

🔗 موقع التنسيق الإلكتروني:

www.tansik.digital.gov.eg

تنسيق الجامعات التحويل المناظر التحويل غير المناظر طلاب الثانوية العامة مكتب تنسيق القبول بالجامعات

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