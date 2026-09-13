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اليوم .. إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

اليوم .. إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

يعتمد الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، ظهر اليوم الأحد الموافق 13 سبتمبر 2026، نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم للعام الدراسي الجديد 2026-2027.

ويتم اعتماد النتيجة بمقر إدارة جامعة الأزهر بمدينة نصر، بحضور السادة نواب رئيس الجامعة لفرع البنات وشئون الوافدين، وشئون التعليم والطلاب، والوجهين البحري والقبلي.

نتيجة تنسيق الأزهر 2026

ويأتي إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026 عقب انتهاء طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية من تسجيل رغبات القبول بالكليات والمعاهد التابعة للجامعة، حيث انتهت فترة تسجيل الرغبات يوم الخميس 10 سبتمبر 2026، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وهو الرابط نفسه الذي يمكن للطلاب استخدامه للاستعلام عن نتيجة التنسيق بعد إعلانها.

وفور الإعلان رسميًا عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2026، يبدأ الطلاب الذين تم ترشيحهم للكليات والمعاهد في استكمال إجراءات الالتحاق بالأماكن التي تم ترشيحهم إليها، وذلك وفقًا للمواعيد والمستندات المطلوبة وقواعد القيد التي تحددها جامعة الأزهر.

ومن المقرر أن يتابع الطلاب البيانات الرسمية الصادرة عن جامعة الأزهر ومركزها الإعلامي، للتعرف على التفاصيل الخاصة بإجراءات الالتحاق بالكليات والمعاهد عقب إعلان نتيجة التنسيق.

خطوات الاستعلام على نتيجة تنسيق الأزهر

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.
اختيار أيقونة نتائج تنسيق الثانوية الأزهرية.
إدخال رقم الجلوس والرقم السري.
الاطلاع على الكلية أو المعهد المرشح للطالب.
طباعة بطاقة الترشيح.
التوجه إلى الكلية أو المعهد بالأوراق المطلوبة لإثبات قيد الطالب.
وتكشف نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026 عن الكليات والمعاهد التي تم ترشيح الطلاب إليها، وفقًا للمجموع والرغبات وقواعد التوزيع والقبول، كما تتضمن الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد المختلفة للعام الجامعي الجديد.

كليات جديدة في جامعة الأزهر 2026

وتبدأ الدراسة لأول مرة في عدد من الكليات الجديدة في جامعة الأزهر، وهي: كلية الآثار والتراث الإسلامي - كلية علوم التكنولوجيا - كلية العلاج الطبيعي - كلية التمريض للبنات ببني سويف - كليتين للقرآن الكريم - استحداث 50 برنامج علمي جديد.

بدوره كشف الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، عن استعداد الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد بمجموعة من التوسعات والتخصصات التعليمية المستحدثة، في إطار العمل على مواكبة متطلبات سوق العمل وتطوير منظومة التعليم بما يتناسب مع احتياجات المجتمع.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر، في تصريحات لـه، أن العام الدراسي الجديد سيشهد بدء الدراسة في كليتين جديدتين للقرآن الكريم للقراءات وعلومها، إحداهما مخصصة للبنين والأخرى للبنات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعزز اهتمام الجامعة بالدراسات القرآنية وتتيح فرصًا تعليمية جديدة للطلاب والطالبات الراغبين في التخصص بهذا المجال.

وأشار إلى أن إنشاء الكليتين الجديدتين يجعل جامعة الأزهر تضم ثلاث كليات متخصصة في القرآن الكريم، حيث توجد كلية في طنطا، إلى جانب الكليتين الجديدتين في القاهرة، لافتًا إلى أن الجامعة تستهدف التوسع مستقبلًا في هذا النوع من الكليات.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في وقت سابق قرار مجلس الوزراء الخاص بإنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بجامعة الأزهر في القاهرة، حيث نص القرار على إنشاء كلية للبنين يكون مقرها بكلية الدعوة الإسلامية للبنين بالقاهرة التابعة لجامعة الأزهر، إلى جانب إنشاء كلية للبنات يكون مقرها بكلية الدراسات الإسلامية للبنات بالقاهرة التابعة للجامعة.

وكانت جامعة الأزهر، قد افتتحت كليات جديدة العام الماضي، وهي: 
الذكاء الاصطناعي للبنين - -الذكاء الاصطناعي للبنات - كلية الطب البيطري للبنين بالبحيرة - كلية الطب البيطري للبنين بأسيوط - كلية -البنات الأزهرية بمطروح.

الخريطة الزمنية للعام الجامعي بجامعة الأزهر

كما اعتمدت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمود صديق ، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2026 /2027م الذي سينطلق يوم السبت، الموافق 19 سبتمبر 2026م، لتستمر الدراسة في الفصل الدراسي الأول لمدة 15 أسبوعًا، وتنتهي يوم الخميس 31 ديسمبر 2026م.

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت 2 يناير 2027م، مع عدم عقد امتحانات يوم 7 يناير 2027م، وتستمر حتى الخميس 21 يناير 2027م، وتبدأ إجازة منتصف العام من السبت 23 يناير 2027م إلى الخميس 4 فبراير 2027م.

كما ينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 6 فبراير 2027م ويستمر لمدة 15 أسبوعًا، وينتهي يوم الخميس 20 مايو 2027م، وتُجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري مايو ويونيو 2027م بما يتماشى مع طبيعة الدراسة والامتحانات في كل كلية، وتبدأ امتحانات التصفية للعام الجامعي 2026 /2027 في 4 سبتمبر 2027م.

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