بعد قافلة القليوبية.. «مستقبل وطن» يعلن خطة طوارئ لتطوير المدارس

أعلن المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن جهود الحزب لتطوير المدارس ورفع كفاءتها تجري في 15 محافظة خلال الفترة الحالية.

موضحاً خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» على قناة «MBC مصر»، أن بعض المدارس تنقصها حمامات ومراوح وصناديق للقمامة ويجري العمل على تدبيرها، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد طفرات كبيرة في المدارس والمستشفيات الجامعية، حيث يتطلب الوضع تكاتف الجميع يداً بيد مع الدولة.

من جانبه، شدد الإعلامي عمرو أديب على عدم التعالي على أي مشكلة تظهر بالمدارس، موضحاً أن دور الإعلام هو تسليط الضوء على المشكلات وليس وضع حلول لها، إذ تقع المسؤولية على عاتق الدولة والأحزاب.

وأشاد أديب بجهود حزب مستقبل وطن الذي حرك قافلة لتطوير وإعادة تأهيل وتوريد ديسكات لمدرسة برقطا في القليوبية، معبراً عن سعادته بعمل المنظمات الأهلية ووصف فعل الخير في مصر بأنه «عمل عبقري».

مضيفاً: «أن تضيء شمعة خيرًا من أن تلعن الظلام»، كما أبدى استعداداً تاماً لدعم أي جهة تسهم في تحسين أحوال البلاد وراحة الطلاب ومقاعدهم الدراسية.