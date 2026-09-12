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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

قبل إعلان نتيجة التنسيق| كليات جديدة وتخصصات مستحدثة.. تفاصيل الدراسة بجامعة الأزهر

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمد شحتة

تستعد جامعة الأزهر لاستقبال العام الجامعي 2026-2027 بخريطة تعليمية متنوعة، تجمع بين استحداث تخصصات تواكب احتياجات سوق العمل، والتوسع في الكليات النوعية، وتعزيز الدراسات القرآنية والتراثية، بالتزامن مع خطة طموحة لاستحداث نحو 50 برنامجًا علميًا جديدًا.

ويأتي ذلك بعد سلسلة من التوسعات التي شهدتها الجامعة خلال العام الماضي، شملت تخصصات الذكاء الاصطناعي والطب البيطري وكليات جديدة للبنات، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو إعادة تشكيل خريطة التعليم الأزهري بما يجمع بين أصالته التاريخية ومتطلبات المستقبل.

وتعلن جامعة الأزهر نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة، غدا الأحد، استعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد الذي سينطلق يوم السبت، الموافق 19 سبتمبر 2026م.

كليات جديدة في جامعة الأزهر 2026

تبدأ الدراسة لأول مرة في عدد من الكليات الجديدة في جامعة الأزهر، وهي: كلية الآثار والتراث الإسلامي - كلية علوم التكنولوجيا - كلية العلاج الطبيعي - كلية التمريض للبنات ببني سويف - كليتين للقرآن الكريم - استحداث 50 برنامجا علميا جديدا.

بدوره كشف الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، عن استعداد الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد بمجموعة من التوسعات والتخصصات التعليمية المستحدثة، في إطار العمل على مواكبة متطلبات سوق العمل وتطوير منظومة التعليم بما يتناسب مع احتياجات المجتمع.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر، في تصريحات له، أن العام الدراسي الجديد سيشهد بدء الدراسة في كليتين جديدتين للقرآن الكريم للقراءات وعلومها، إحداهما مخصصة للبنين والأخرى للبنات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعزز اهتمام الجامعة بالدراسات القرآنية وتتيح فرصًا تعليمية جديدة للطلاب والطالبات الراغبين في التخصص بهذا المجال.

وأشار إلى أن إنشاء الكليتين الجديدتين يجعل جامعة الأزهر تضم 3 كليات متخصصة في القرآن الكريم، حيث توجد كلية في طنطا، إلى جانب الكليتين الجديدتين في القاهرة، لافتًا إلى أن الجامعة تستهدف التوسع مستقبلًا في هذا النوع من الكليات.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في وقت سابق قرار مجلس الوزراء الخاص بإنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بجامعة الأزهر في القاهرة، حيث نص القرار على إنشاء كلية للبنين يكون مقرها بكلية الدعوة الإسلامية للبنين بالقاهرة التابعة لجامعة الأزهر، إلى جانب إنشاء كلية للبنات يكون مقرها بكلية الدراسات الإسلامية للبنات بالقاهرة التابعة للجامعة.

وكانت جامعة الأزهر، قد افتتحت كليات جديدة العام الماضي، وهي: الذكاء الاصطناعي للبنين - -الذكاء الاصطناعي للبنات - كلية الطب البيطري للبنين بالبحيرة - كلية الطب البيطري للبنين بأسيوط - كلية -البنات الأزهرية بمطروح.

الخريطة الزمنية للعام الجامعي بجامعة الأزهر

كما اعتمدت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمود صديق ، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2026-2027م الذي سينطلق يوم السبت 19 سبتمبر 2026م، لتستمر الدراسة في الفصل الدراسي الأول لمدة 15 أسبوعًا، وتنتهي يوم الخميس 31 ديسمبر 2026م.

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت 2 يناير 2027م، مع عدم عقد امتحانات يوم 7 يناير 2027م، وتستمر حتى الخميس 21 يناير 2027م، وتبدأ إجازة منتصف العام من السبت 23 يناير 2027م إلى الخميس 4 فبراير 2027م.

كما ينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 6 فبراير 2027م ويستمر لمدة 15 أسبوعًا، وينتهي يوم الخميس 20 مايو 2027م، وتُجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري مايو ويونيو 2027م بما يتماشى مع طبيعة الدراسة والامتحانات في كل كلية، وتبدأ امتحانات التصفية للعام الجامعي 2026 /2027 في 4 سبتمبر 2027م.

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