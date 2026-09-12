دوري أبطال إفريقيا| معتمد جمال: منح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات عقب الفوز على بطل جيبوتي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الأحد، عقب الفوز مساء اليوم على إيه إس بورت بطل جيبوتي في إياب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الإثنين استعدادًا لمواجهة غزل المحلة المقبلة في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

وتأهل فريق الزمالك إلى الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على إيه إس بورت الجيبوتي برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم على ستاد القاهرة الدولي في إياب الدور التمهيدي الأول للبطولة، بعدما سبق وفاز الأبيض بهدفين مقابل هدف في لقاء الذهاب، ليتأهل أبناء ميت عقبة لمواجهة الجيش الرواندي في الدور التالي.