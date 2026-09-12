يواجه الجيش الرواندي.. الزمالك يتأهل لدور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا بالفوز على بطل جيبوتي

نجح نادي الزمالك في التأهل إلى دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على فريق إيه إس بورت بطل جيبوتي بنتيجة 4-0 و6-1 بمجموع اللقاءين، في اللقاء الذي جمع الفريقين إياب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

وسجل أهداف الزمالك كل من عبد الله السعيد 3 أهداف وناصر منسي في الدقائق 7 و8 و18 90+3 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يتأهل الزمالك لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويواجه فريق الجيش الرواندي الذي فاز على فريق نسور الكونغو.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – أحمد شريف – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي ومحمد إبراهيم والسيد أسامة ومحمود بنتايج ومصطفى الزناري ومحمود جهاد وحسام أشرف وناصر منسي وعدي الدباغ.



