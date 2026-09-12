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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وصول الزمالك لاستاد القاهرة استعدادا لمواجهة إيه إس بورت بطل جيبوتي بدوري أبطال أفريقيا

الزمالك
الزمالك
إسلام مقلد

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة إيه إس بورت بطل جيبوتي في إياب الدور  التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب أمام بطل جيبوتي.

محاضرة فنية

وكان معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

موعد المباراة

ويستضيف الزمالك نظيره إيه إس بورت بطل جيبوتي في الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم يوم الجمعة الماضي على ستاد القاهرة، انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

نادي الزمالك الزمالك إيه إس بورت بطل جيبوتي جيبوتي بطولة دوري أبطال أفريقيا دوري أبطال أفريقيا

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