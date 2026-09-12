لتحسين صحة العينين والمعدة.. تناول هذا الخضار

تعد الكوسة من الخضراوات الشهية التي يمكن تناولها بطرق متعددة في نفس الوقت تمنح الجسم فوائد عديدة.

ووفقا لموقع webmd، فإن الكوسة تمتلك عددا كبيرا من الفوائد الصحية، إليكم أبرزها:

صحة العين

تحمي مركبات مثل اللوتين والزياكسانثين خلايا العين عن طريق ترشيح أطوال موجات الضوء الأزرق، وقد يساهم اتباع نظام غذائي غني بهذه المركبات في تقليل خطر الإصابة بإعتام عدسة العين أو غيرها من مشاكل صحة العين.

تحسّن الهضم

يُعدّ تناول كميات كافية من الألياف أساسيًا لصحة الأمعاء، وأفضل طريقة لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي، بما في ذلك الانتفاخ والإمساك.

ويمكن أن يكون استبدال الأطعمة المُصنّعة، مثل المعكرونة والأرز والبسكويت، بالكوسة مصدرًا جيدًا للألياف في نظامك الغذائي.

تمنع الالتهاب

الالتهاب آلية يستخدمها الجسم للشفاء (كما في احمرار الجلد حول الجرح) لكن في بعض الأحيان، لا يمكن إيقاف الالتهاب، مما يُسبب الضرر و تُعرف بعض الأطعمة، مثل الكوسة بخصائصها المضادة للالتهابات لذا، يُنصح بإدراج أكبر قدر ممكن من الأطعمة المضادة للالتهابات في نظامك الغذائي، بما في ذلك الفواكه والخضراوات الملونة، والحبوب الكاملة، والبقوليات، والدهون الصحية.