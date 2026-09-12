حبس 9 متهمين من العاملين بالإدارة الهندسية وصاحب عقار بطلخا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة طلخا الجزئية، بالدقهلية حبس 9 متهمين من العاملين بالإدارة الهندسية وصاحب عقار برئاسة مركز ومدينة طلخا في القضية رقم 5866 لسنة 2026 جنح مركز طلخا 15 يوم على ذمة التحقيقات .

حيث صدر القرار بحق كل من:"ع.ح.ا","ح.ج.ع"،"م.ط.م"، "ج ال. ا."، "م .م.ا"، "م .ع.ع"،"ا .م م.ح"

.كما تقرر ضم متهمين آخرين إلى القضية ذاتها وهم "ع.ا.ع", "ا.ج.ع.م" و.ا.م"، "م.ح.ع ".

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين الاولى مديرة الإدارة الهندسية بالتربية التحصيل على نفع غير مشروع من أعمال وظيفتها وكذا ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو قرار الإزالة رقم 85 لسنة 2026 بشأن عقار طلخا المنهار والذي راح ضحيته أحد عمال البناء في يوليو الماضي.

كما وجه المتهم الثاني الأضرار العمدي بمصالح وأموال الدولة و التراخي عمدا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال اعمال البناء وشروط الترخيص رقم 2852202500976 والصادر المواطن /وائل عبدالعظيم.

اما المتهم الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع فقد وجهت لهم تهم عدم اتباع الإجراءات القانونية الفورية حيال مخالفات اعمال البناء ومخالفة شروط الترخيص للعقار المنهار محل الواقعة.

يذكر أن النيابة العامة قد أمرت بحبسه المتهمين الاربعاء الماضي 4 ايام عقب مباشرة التحقيقات اللازمة في الواقعة، وفي ضوء ما تضمنته تقارير الفحص الفني للعقار الذي انهار يوليو الماضي ووجود مخالفات بنائية، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة قانونًا، وعدم الالتزام بأصول السلامة الإنشائية أثناء تنفيذ أعمال البناء، الأمر الذي ترتب عليه انهيار أجزاء من العقار، وأسفر عن وفاة أحد عمال البناء نتيجة سقوط أجزاء من المبنى عليه أثناء العمل.

واصدرت " محافظة الدقهلية " بيانا قالت فيه أن الواقعة محل متابعة دقيقة منذ لحظاتها الأولى، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، وإحالة جميع الأوراق والمستندات والتقارير الخاصة بالعقار إلى جهات التحقيق المختصة، لإعمال شؤونها وفقًا للقانون.