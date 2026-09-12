محافظ الدقهلية يؤكد على توافر السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، المعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع قناة السويس بالمنصورة، مؤكدا أن الهدف الأساسي من المعارض الدائمة هو توفير جميع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية، في إطار سعي المحافظة لتوفير احتياجات المواطنين، خاصة السلع الغذائية، في مكان واحد للتخفيف عنهم.

وتفقد المحافظ، أجنحة بيع السلع والمنتجات الغذائية بالمعرض، والخضروات والفاكهة والسلع المختلفة، مؤكدا على الالتزام بالأسعار المخفضة المعلنة وفقا للشاشة والالتزام بجودة المعروضات.

كما تفقد أسعار بيع البيض الأبيض والأحمر، والتقى المواطنين واستمع إليهم مؤكدا سعيه الدائم لتلبية احتياجاتهم وتحقيق مطالبهم.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة انتظام بيع الأسماك الطازجة بالمعرض بالأسعار المخفضة والالتزام بالجودة العالية، مشيرا إلى أن المعرض يضم منفذ لبيع الخبز المدعم، يعمل يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى نفاذ الكمية.

وشدد على منع صرف حصة الخبز لأكثر من بطاقة تموينية للمواطن الواحد والتأكد من صرف الحصص المقررة من الخبز المدعم لكل بطاقة تموينية.

كما شدد المحافظ على الدكتور وائل عابد رئيس حي شرق المنصورة، بمنع وجود أي إشغالات بمحيط المعرض الدائم واستمرار تكثيف أعمال النظافة بالمنطقة ومنع وقوف أي سيارات بالتنسيق مع إدارة المرور واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات أو أعمال تعوق حركة السير والمرور أو تشوه المظهر الحضاري للشوارع.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن المعارض الدائمة توفر مستلزمات البيت من السلع الغذائية في مكان واحد، مؤكدا على وجود تخفيضات على أسعار السلع المختلفة بأسواق المعرض الدائم، تصل لأكثر من 20%، ويضم أكثر من شركة عارضة ومصنع، إلى جانب تخفيضات أسعار اللحوم، والخضراوات والفاكهة الطازجة، بالإضافة إلى منفذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشددا على وكيل وزارة التموين بالمتابعة المستمرة لعمل المعرض.