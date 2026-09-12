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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

توزيع الحلوى على الطلاب في أول يوم دراسي بأسوان.. ومدير التعليم ببورسعيد يشارك طالبات مدرسة راهبات الفرنسيسكان طابور الصباح

توزيع الحلوى على الاطفال
توزيع الحلوى على الاطفال
المحافظات

في أجواء اتسمت بالبهجة والفرحة،استقبل قيادات التعليم بالمحافظات الطلاب بالحلوى والترحاب في أول أيام العام الدراسي الجديد..

أسوان

في أجواء اتسمت بالبهجة والفرحة، استقبل شوقي مصطفى رئيس مركز ومدينة إدفو، يرافقه مدير الإدارة التعليمية بإدفو ومدير إحدى المدارس الابتدائية، التلاميذ في أول أيام العام الدراسي الجديد، وذلك وسط أجواء احتفالية أسهمت في إدخال البهجة والسرور على نفوس الطلاب.

توزيع الحلوى

وحرص رئيس مركز ومدينة إدفو ومدير الإدارة التعليمية ومدير المدرسة على مشاركة التلاميذ فرحتهم ببداية العام الدراسي، حيث قاموا بتوزيع الحلوى عليهم، مع توجيه التهنئة لهم بالعام الدراسي الجديد، والتأكيد على أهمية الانتظام في الحضور والالتزام والانضباط داخل المدرسة، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة للطلاب.

وتأتي هذه اللفتة في إطار حرص المحافظة على توفير أجواء إيجابية مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وتشجيع الطلاب على الإقبال على مدارسهم بروح من التفاؤل والحماس، بما يدعم جهود الدولة في بناء أجيال قادرة على المشاركة الفعالة في مسيرة التنمية.

الدقهلية

تفقد الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية اليوم مدرسة الفردوس الرسمية المتميزة للغات التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية لمتابعة انتظام الدراسة والوقوف على سير العملية التعليمية في أول أيام العام الدراسي الجديد، حيث كان في استقباله محمد حجاج وكيل الإدارة.

وفي إطار حرص مدارس الدقهلية على تقديم نماذج مشرفة من أبناء المحافظة وتعزيز القيم التربوية والوطنية في نفوس الطلاب مع بداية العام الدراسي، تابع وكيل الوزارة جانبًا من فقرات الإذاعة المدرسية التي تناول خلالها الطلاب الحديث عن أحد أبرز الرموز الدينية والفكرية من أبناء محافظة الدقهلية فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي إلى جانب الحديث عن قيمة الصدق وأهميتها في بناء شخصية الطالب.

واستوقف الحديث عن فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي اهتمام وكيل الوزارة الذي حرص على التفاعل مع الطلاب والحديث معهم حول مسيرة الشيخ الشعراوي وما يمثله من نموذج مشرف لأبناء محافظة الدقهلية، مؤكدًا أهمية تعريف الطلاب بالرموز والنماذج المضيئة من أبناء وطنهم والاستفادة من سيرتهم وقيمهم في بناء الشخصية والوعي والانتماء.

وأشاد الدكتور خالد قبيصي بما تضمنته الإذاعة المدرسية من رسائل تربوية مؤكدًا أن المدرسة لا يقتصر دورها على تقديم المعرفة والمناهج الدراسية وإنما تمتد رسالتها إلى غرس القيم والمبادئ وتنمية وعي الطلاب وتعزيز انتمائهم لوطنهم ومحافظتهم ومدرستهم

وخلال جولته حرص الدكتور خالد قبيصي على التواجد بين الطلاب داخل الفصول والتحاور معهم والاستماع إليهم مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد ومتمنيًا لهم عامًا دراسيًا موفقًا حافلًا بالنجاح والتفوق

ودعا وكيل الوزارة الطلاب إلى أن يكونوا نموذجًا مشرفًا لمدارسهم ومحافظتهم وأن يستثمروا العام الدراسي في اكتساب العلم والمعرفة والمهارات مؤكدًا أن المدرسة ليست فقط مكانًا لتلقي العلم وإنما بيئة متكاملة لبناء شخصية الطالب وإعداده للمستقبل

وتابع الدكتور خالد قبيصي انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة واطمأن على توافر الأجواء المناسبة للطلاب والمعلمين، مؤكدًا أهمية أن يكون اليوم الأول بداية جادة ومنظمة لعام دراسي ناجح يسوده الانضباط والاستقرار والعمل بروح الفريق.

بورسعيد

شارك محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم، طالبات مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات الخاصة تحية العلم، ضمن فعاليات طابور الصباح مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026 – 2027، وذلك رفقة الأخت إيفا صبحي مدير المدرسة.

ووجه مدير المديرية رسالة إلى أولياء الأمور مع بداية العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أن المدرسة هي البيت الثاني للطالب، ولا يقتصر دورها على التعليم الأكاديمي فقط، وإنما تسهم في بناء شخصية الطالب وتعليمه مختلف مناحي الحياة، موضحا أن الطالب داخل المدرسة يتعلم كيف يكون نشئًا جيدًا، وكيف يتعامل مع مجتمعه، ويكون كفئًا وقادرًا على النجاح، بما يمكنه من إفادة نفسه والمجتمع الذي يعيش فيه.

"بدوي" يشارك طالبات مدرسة راهبات بورسعيد الفرنسيسكان  تحية العلم بطابور الصباح

 

واوضح وكيل تعليم بورسعيد أن الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد ببورسعيد تمت على أكمل وجه، وتم تسليم الكتب المدرسية للطلاب بجميع المراحل التعليمية، كما تم تنفيذ نشرات النقل والندب بين صفوف المعلمين، والمدارس على أتم الاستعداد لاستقبال الطلاب بعد الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة، متمنيًا أن يكون العام الدراسي الجديد عامًا موفقًا للجميع.


 


 

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