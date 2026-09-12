حريق داخل سجن عين العرب بسوريا يودي بحياة 9 سجناء.. وفرار عدد من النزلاء

اندلع حريق كبير فجر السبت داخل مبنى سجن عين العرب (كوباني) في ريف حلب الشرقي، ما أسفر عن وفاة 9 سجناء وإصابة 17 آخرين بحروق متفاوتة الخطورة.

ونُقل المصابون إلى مستشفى عين العرب والمستشفى الألماني في المدينة لتلقي العلاج، وفق مصادر محلية، فيما تسبب الحريق في أضرار واسعة بمبنى السجن.

واستغل عدد من السجناء حالة الفوضى التي أعقبت اندلاع الحريق وتمكنوا من الفرار، بحسب المصادر ذاتها.

شغب داخل السجن

وأفاد مصدر بأن الحريق اندلع خلال حالة من الفوضى أثارها عدد من النزلاء، على خلفية أعمال الشغب التي شهدتها المدينة الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن السجن لا يزال خاضعاً لإدارة كوادره السابقة، ولم تتولَّ قوى الأمن الداخلي إدارته حتى الآن.

توترات متصاعدة في عين العرب

وتزامن الحريق مع حالة من التوتر شهدتها مدينة عين العرب، عقب اعتقال قوى الأمن الداخلي عدداً من الشبان من أبناء المنطقة.

وبدأت الأحداث باعتقال 27 شاباً، أُفرج لاحقاً عن 10 منهم، فيما جرى نقل الآخرين إلى حلب، بحسب المصادر.

وجاءت التوترات على خلفية مقتل سامي شيخموس حسو، المعروف باسم «سيبان»، وهو مقاتل سابق في قوات سوريا الديمقراطية.

وأدان محافظ الحسكة نور الدين أحمد مقتل حسو، مؤكداً أن حماية أمن المواطنين تقع على عاتق الدولة، وأن الأجهزة الأمنية والقضائية تعمل على ملاحقة المتورطين تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.

تطورات بشأن قوات سوريا الديمقراطية

وتأتي هذه التطورات في ظل تغييرات شهدتها العلاقة بين قوات سوريا الديمقراطية ومؤسسات الدولة السورية.

وكان قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، قد أعلن في أواخر أغسطس 2026 حل القوات الكردية والتشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها، مؤكداً اندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية.

وفي وقت لاحق، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً بتعيين عبدي مستشاراً للرئاسة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».