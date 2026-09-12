الرئيس السيسي في مقال بصحيفة هندية: الهند شريك استراتيجي حيوي

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا حيث كتب الرئيس السيسي مقالا بصحيفة هندية، بعنوان الهند شريك استراتيجي حيوي.

وقال الرئيس السيسي في مقال بصحيفة هندية، إن مصر ترحب بأي مبادرات تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية.

وأوضح أن مصر ترحب بفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار لا سيما عبر قناة السويس ومنطقتها الاقتصادية.

وأضاف: نتطلع إلى تعزيز التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا وتطوير التعاون في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، كما نسعى إلى توطيد الروابط بين الجامعات ومراكز البحوث والابتكار بين مصر والهند.

وشدد على أن مصر تواصل بذل قصارى جهدها لوقف التصعيد، مضيفا: أكدت مرارا أن الدبلوماسية والحلول السياسية السلمية هما السبيل الأمثل لحل الأزمات وأن الحوار الإقليمي الشامل ضروري.

وأكد على أنه لا يمكن الحديث عن صون السلام والأمن الدوليين دون التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تعيد الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.