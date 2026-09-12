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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

العربي الناصري: مشاركة الرئيس السيسي في «بريكس» تؤكد تحرك مصر لبناء شراكات متوازنة

محمد أبو العلا
محمد أبو العلا
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع «بريكس» تعكس حضور مصر الفاعل في المشهد الدولي، وتؤكد أن السياسة المصرية تتحرك وفق رؤية واضحة تقوم على تنويع العلاقات والشراكات الدولية بما يحفظ المصالح الوطنية ويعزز قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات العالمية.

المشاركة المصرية في قمة «بريكس»

وقال أبو العلا، إن أهمية المشاركة المصرية في قمة «بريكس» لا تتوقف عند حدود الحضور في تجمع اقتصادي دولي، وإنما تمتد إلى ما تمثله القمة من مساحة للحوار مع قوى دولية مؤثرة، وطرح الرؤية المصرية تجاه القضايا الاقتصادية والسياسية التي تشغل العالم، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام التعاون بين مصر ودول التجمع.

وأضاف أن لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة يحمل دلالة مهمة، خاصة في ظل ما تتمتع به العلاقات المصرية الروسية من خصوصية، مؤكدًا أن استمرار التواصل المباشر بين قيادتي البلدين يعكس حرص القاهرة وموسكو على تطوير علاقاتهما والحفاظ على مستوى متقدم من التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

إعادة تشكيل لموازين القوة والتحالفات

وأشار رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري ، إلى أن مصر أثبتت خلال السنوات الأخيرة قدرتها على بناء علاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية، دون ارتهان لمحور واحد، وهو ما يمنحها مساحة أوسع للتحرك والدفاع عن مصالحها، خاصة في ظل عالم يشهد تغيرات متسارعة وإعادة تشكيل لموازين القوة والتحالفات.

وشدد أبو العلا، على أن المرحلة الحالية تفرض تعظيم العائد من الحضور المصري في التكتلات الدولية، وتحويل العلاقات السياسية والدبلوماسية إلى مسارات عملية تدعم الاقتصاد الوطني، وتفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات المصرية، وتجذب استثمارات نوعية، وتدعم التعاون في مجالات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا.

واختتم رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري بالتأكيد على أن الحضور المصري في «بريكس» يمثل فرصة لتعزيز استقلالية القرار الوطني وتوسيع دوائر الحركة المصرية، بما يتناسب مع ثقل مصر الإقليمي والدولي، ويخدم أهداف الدولة في حماية أمنها ومصالحها وتحقيق التنمية.

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