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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: مصر تعزز حضورها الدولي عبر بوابة بريكس.. ومشاركة الرئيس تعكس ثقل القاهرة السياسي والاقتصادي

تامر عبد الحميد
تامر عبد الحميد
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة مصر في قمة مجموعة بريكس في دورتها الثامنة عشرة تمثل خطوة مهمة لتعزيز حضورها على الساحة الدولية، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الدول الأعضاء، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.
وقال «عبد الحميد»، في تصريحات صحفية اليوم، إن مشاركة مصر في اجتماعات بريكس تعكس أهمية الدور المصري في صياغة علاقات اقتصادية دولية أكثر توازنًا، وتتيح فرصًا مهمة لزيادة حجم التبادل التجاري، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز التعاون في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.

مصر في البريكس

وأضاف أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها للاستفادة بصورة كبيرة من عضويتها في بريكس، في ظل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وما تمتلكه من موانئ وممرات تجارية ومشروعات قومية كبرى، مؤكدًا أن تعزيز الشراكات الاقتصادية مع دول المجموعة يمكن أن يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية وزيادة فرص العمل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية اللقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا أن اللقاء يعكس عمق العلاقات المصرية الروسية، وحرص البلدين على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح أن العلاقات المصرية الروسية تشهد تطورًا ملحوظًا على مختلف المستويات، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة، مشيرًا إلى أن استمرار التواصل بين قيادتي البلدين يفتح المجال أمام مزيد من المشروعات والشراكات التي تحقق المصالح المشتركة.
وأكد «عبد الحميد» أن الحضور المصري الفاعل في المحافل الدولية، وفي مقدمتها تجمع بريكس، يعكس ثقل مصر السياسي والاقتصادي، ويؤكد قدرتها على بناء شراكات متوازنة تخدم مصالح الدولة وتدعم الاقتصاد الوطني.

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