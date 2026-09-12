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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بدلا من علي محمود.. إمام عاشور في تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة

امام عاشور
امام عاشور
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن تطورات في تشكيل النادي الأهلي في مواجهة أبو قير للأسمدة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “إمام عاشور يشارك في تشكيل الأهلي الأساسي على حساب علي محمود أمام أبو قير للأسمدة”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة، يوم الثلاثاء 15 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأحمر للعودة إلى طريق الانتصارات بعد التعادل مع المقاولون العرب.

موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة

وتنطلق مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدةفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية والأردن ولبنان وفلسطين.

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، بينما تبدأ في السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

الأهلي إمام عاشور علي محمود النادي الأهلي

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