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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اجتماع حاسم في الأهلي لتحديد موعد الجمعية العمومية وفتح باب الترشح للمدير التنفيذي

الأهلي
الأهلي
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، تفاصيل اجتماع مجلس إدارة النادي المقرر عقده اليوم السبت، مؤكدًا أن الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات الشهرية الدورية لمجلس الإدارة، ولا يرتبط بأي أمور استثنائية كما يتردد خلال الساعات الماضية.

تفاصيل اجتماع مجلس الأهلي اليوم

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن اجتماع مجلس الإدارة يتضمن مناقشة عدد من الملفات الإدارية والتنظيمية الخاصة بالنادي، إلى جانب بحث بعض الأمور المتعلقة بسير العمل خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة قد يتطرق خلال الاجتماع إلى تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي، موضحًا أن الاتجاه الأقرب هو إقامتها على مدار يومين متتاليين خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر المقبل، على أن يتم الاستقرار بشكل نهائي على الموعد والإعلان عنه عقب اعتماد القرار رسميًا.

وأضاف المصدر أن الاجتماع قد يشهد أيضًا الإعلان عن بدء تلقي طلبات الراغبين في التقدم لشغل منصب المدير التنفيذي للنادي الأهلي، وفقًا للإجراءات والضوابط التي يحددها مجلس الإدارة.

وشدد المصدر على أن مجلس إدارة الأهلي يعمل خلال الفترة الحالية على تنظيم الملفات الإدارية داخل النادي، واتخاذ القرارات الخاصة بالمرحلة المقبلة وفقًا للوائح والقواعد المعمول بها.

خاص | ياسين منصور يقترح طبيبًا أجنبيًا للأهلي بعد إصابات بلعمري والجزار

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تحرك جديد من جانب ياسين منصور، نائب رئيس النادي، لمواجهة ملف الإصابات الذي ضرب الفريق الأول لكرة القدم مع بداية الموسم الكروي الجديد.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن ياسين منصور اقترح على إدارة الكرة بالنادي خلال الساعات القليلة الماضية، دراسة إمكانية التعاقد مع طبيب أجنبي لتولي رئاسة الجهاز الطبي للفريق الأول، والعمل تحت قيادة المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق.

وأوضح المصدر أن المقترح يأتي في ظل تزايد الإصابات التي تعرض لها لاعبو الأهلي خلال الفترة الأخيرة، ورغبة الإدارة في الوقوف على أسباب الإصابات العضلية والإصابات القوية التي ضربت صفوف الفريق، إلى جانب العمل على وضع برنامج طبي وبدني أكثر دقة لتقليل معدلات الغياب خلال الموسم.

الأهلي محمود الخطيب مجلس الاهلي الدوري المصري المدير التنفيذي

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